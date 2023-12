Sergio Perez plant Steigerung: "Was uns dieses Jahr gefehlt hat, ist Fortschritt"

Nach derzeitigem Stand wird Sergio Perez auch 2024 an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull fahren. Der aktuelle Vertrag des Mexikaners, der in dieser Saison viel Kritik einstecken musste, läuft Ende 2024 aus. Damit der Vizeweltmeister mit einer Verlängerung planen kann, muss es im kommenden Jahr deutlich besser werden. "Was uns dieses Jahr gefehlt hat, ist Fortschritt", weiß Perez.

"Ich habe das Jahr sehr gut begonnen, auf Augenhöhe mit Max. Aber ich war einfach nicht in der Lage, mich im Laufe der Saison weiterzuentwickeln", erinnert der Red-Bull-Pilot im Gespräch mit Motorsport.com. "Wenn überhaupt, dann habe ich mich manchmal zurückentwickelt. Das ist wahrscheinlich meine Hauptpriorität: mich im Laufe der Saison weiterzuentwickeln."

Während Teamkollege Verstappen nicht zu schlagen war und 19 Rennsiege einfuhr, stand Perez in diesem Jahr überhaupt nur neunmal auf dem Podium. Zwar landete der Mexikaner in der Gesamtwertung hinter seinem Teamkollegen auf dem zweiten Platz, allerdings sammelte er nur halb so viele Punkte wie der dreifache Weltmeister.

"Möchte in der Lage sein, Beständigkeit zu erreichen"

Die Konstanz war eine seiner größten Schwächen. "Ich möchte in der Lage sein, Beständigkeit zu erreichen und eine Plattform aufzubauen", plant Perez für die kommende Saison. Allerdings hat der Mexikaner immer Schwierigkeiten, seinen Fahrstil an die Weiterentwicklungen des Red Bull anzupassen. Verstappen kommt damit deutlich besser zurecht.

Das wurde in diesem Jahr beim Spanien-GP in Barcelona deutlich, als Perez nach einem starken Saisonauftakt mit zwei Siegen plötzlich zurückfiel und das Tempo seines Teamkollegen nicht mehr mitgehen konnte. Er folgte eine Durststrecke von fünf Rennen, bei denen sich der Red-Bull-Fahrer nicht für das Q3 qualifizieren konnte.

In dieser Saison fiel Perez nach einem starken Auftakt schnell zurück Foto: Motorsport Images

"Ich hatte das Gefühl, dass das Auto anders war und ich musste viel mehr darüber nachdenken, wie ich fahre als jemals zuvor", beschreibt Perez gegenüber Motorsport.com. "Das war also eine kleine Kehrtwende in diesem Jahr. Wir haben das Jahr in den ersten fünf, sechs Rennen sehr stark begonnen, aber dann konnten wir uns nicht mehr mit dem Auto weiterentwickeln."

Perez will "während der Saison Fortschritte machen"

"Ich denke, das ist etwas, das mir dieses Jahr gefehlt hat und das ich im nächsten Jahr massiv verbessern möchte", setzt sich der Mexikaner hohe Ziele. "Durch diese Probleme habe ich viel mehr verstanden, wie ich das Auto eingestellt habe und in welche Richtung ich gehen muss, wenn ich Probleme bekomme. Ich denke also, dass uns das im nächsten Jahr definitiv stärker machen wird."

Auch über die Winterpause bleibt Perez nicht untätig. "Während des Winters werden wir uns die Zeit nehmen, mit den Ingenieuren die Dinge durchzugehen", sagt er. "Ansonsten werden wir uns darauf konzentrieren, dass wir in der Lage sind, während der Saison Fortschritte zu machen. Ich denke, das ist die Hauptsache."

"Wenn man bedenkt, wie wir das Jahr begonnen haben, hätten wir eine viel stärkere Saison gehabt, wenn wir in der Lage gewesen wären, uns im Laufe des Jahres weiterzuentwickeln", so Perez, der für die Saison 2024 auf eine deutliche Steigerung hofft.

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.