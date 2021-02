Sergio Perez sieht Erfahrung als "große Waffe" bei Red Bull

Seit dem Abgang von Daniel Ricciardo ist Red Bull auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz, der Max Verstappen in gewisser Hinsicht das Wasser reichen kann. Pierre Gasly und Alexander Albon sind an dieser Aufgabe gescheitert. 2021 bekommt daher nun Sergio Perez seine Chance, der im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern eine Waffe mitbringt: seine Erfahrung.

"Das ist auch eine große, um ehrlich zu sein", meint er. Perez ist zehn Jahre lang Stammfahrer in der Formel 1 und damit deutlich erfahrener als Gasly und Albon. Gasly hatte vor seinem Aufstieg zu Red Bull gerade einmal eine komplette Saison und fünf weitere Rennen auf dem Buckel, Albon wurde sogar in seinem Debütjahr schon hochgezogen.

Das sieht Perez als problematisch an: "Wenn du hier bist und es nicht gut läufst, gerätst du stark unter Druck", sagt er. "Wenn du erfahren bist und solche Zeiten schon mitgemacht hast, dann kannst du dich auf die richtigen Dinge fokussieren. Und man hat in seiner Karriere viele technische Fähigkeiten entwickelt", so der Mexikaner.

Darin sieht er für sich einen Vorteil: "Ich bin einfach in einer großartigen Position. Diese Möglichkeit kommt zu einem tollen Zeitpunkt meiner Karriere", sagt er und ist sich sicher: "Es wird gut funktionieren."

Die Möglichkeit bei Red Bull sieht der 31-Jährige auf jeden Fall als Chance, sein Potenzial zu zeigen. "Das ist eine Chance, die definitiv viele Türen öffnen wird. Mal sehen, was danach passiert." Sein Ziel: Das Maximale liefern, das Beste aus der Möglichkeit machen und einfach Spaß haben.

