Sergio Perez zum dritten Mal Vater geworden: Sohn Emilio ist da

Red-Bull-Pilot Sergio Perez ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Frau Carola hat vor dem Grand Prix von Spanien, der an diesem Wochenende in Barcelona stattfindet, einen gesunden Sohn namens Emilio zur Welt gebracht.

Red Bull bestätigte die Baby-News aus seinem Twitter-Kanal und zitierte Perez mit den Worten: "Nach Miami habe ich ein neues Baby, Emilio, bekommen, also wäre es toll, ihn mit einem großartigen Ergebnis auf der Welt willkommen zu heißen."

Für den Mexikaner ist es der erste Sohn. Mit Carola, geborerene Martinez, hat er bereits zwei Töchter, die 2017 und 2019 geboren wurden. 2018 heiratet das Paar.

Rein sportlich war Perez' Start in die aktuelle Formel-1-Saison der beste seiner Karriere. Nach mehr als 200 Grand-Prix-Starts erzielte er in Dschidda seine erste Poleposition in diesem Sport. In Melbourne und Imola stand er als Zweiter auf dem Podest.

Auch am letzten Rennwochenende in Miami kämpfte der Red-Bull-Pilot um die Podestplätze, scheiterte aber aufgrund eines Problems mit der Leistungsabgabe seines Red Bull RB18 knapp. In der WM liegt er mit 66 Punkten auf Platz drei, 19 Zähler hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen, der Zweiter ist.

Als Vater ist Perez im Formel-1-Fahrerlager nicht allein. Unter den aktiven Piloten haben Kevin Magnussen und Sebastian Vettel ebenfalls Kinder. Letzterer hat wie Perez zwei Töchter und einen Sohn. Magnussen wurde Anfang 2021 Vater einer Tochter.

