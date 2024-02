Erste Bilder des RB20: Red Bull mit Shakedown in Silverstone

In den sozialen Medien sind erste Bilder des neuen Formel-1-Autos von Red Bull, des RB20, aufgetaucht, die das Auto bei einem Shakedown in Silverstone zeigen. Eigentlich sollte der neue Red Bull erst am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der Fabrik in Milton Keynes offiziell vorgestellt werden, doch das neue Design ist bereits jetzt schon ersichtlich.

Obwohl die ersten Runden von Weltmeister Max Verstappen am Dienstag hinter verschlossenen Türen bei nassen Bedingungen stattfanden, haben Videoaufnahmen eines Zuschauers - wahrscheinlich aus dem Hotel gegenüber den Boxen in Silverstone - einen ersten Blick auf das neue Red Bull-Auto ermöglicht.

Während sich an der Lackierung wenig geändert zu haben scheint, kann man trotz Aufnahmen aus der Ferne einige interessante Neuigkeiten am Auto beobachten. Es ist eine Weiterentwicklung des Jahres 2023, es scheint jedoch einige interessante Entwicklungsbereiche zu geben, darunter die durchgehende Wasserrutsche, die an der Motorabdeckung verläuft und dem letztjährigen Mercedes ähnelt.

Außerdem scheint der Bereich um die Vorderseite des Seitenkastens ein Fortschritt gegenüber dem letzten Jahr zu sein und hat einen besonders aggressiven Unterschnitt ermöglicht, um den Luftstrom in einem kritischen Bereich des Autos weiter aufzuladen.

Promorennen: RB20 fährt gegen RB1

Die Regeln sehen vor, dass die Distanz des Shakedowns auf maximal 200 Kilometer begrenzt ist, dennoch wurde scheinbar ein Teil des Tests für ein Promotionsrennen zwischen dem RB20 und dem allerersten Red Bull, dem RB1 aus dem Jahr 2005, genutzt.

Es wird jedoch vermutet, dass es sich bei dem in Silverstone eingesetzten RB20 nur um die Einführungsversion des Autos handelt, da Red Bull dafür bekannt ist, nicht zu viel über die endgültigen Rennspezifikationen zu verraten, bevor es notwendig ist.

Das könnte bedeuten, dass entweder beim Formel-1-Vorsaisontest kommende Woche in Bahrain oder beim Saisonauftakt auf der Rennstrecke von Sachir eine ganze Reihe von Änderungen eingeführt werden, die das Auto ganz anders aussehen lassen könnten.

Red Bull vor Saisonstart unsicher: Zu vorsichtig gewesen?

Red Bulls Technikchef Adrian Newey erklärte kürzlich, dass das Team sich entschieden habe, im dritten Jahr in Folge an seinem Grundkonzept festzuhalten, weil es sich bereits in der neuen Ground-Effekt-Ära als so erfolgreich erwiesen habe.

Im Talking-Bulls-Podcast des Teams spricht Newey darüber, was vom RB20 zu erwarten sei: "Unser Auto ist die dritte Evolution des 22er-Autos. Das letztjährige Auto war eine Weiterentwicklung des 22er-Autos."

"Die wichtigsten Punkte waren natürlich die normale Winterentwicklung in Bezug auf die Aerodynamik, ein gewisses Verständnis dafür, was wir mit der Aufhängung machen mussten, um das Auto zu verbessern, und die Gewichtsreduzierung, denn wir sind mit dem 22er-Auto nie unter das Gewichtslimit gekommen."

"Das diesjährige Auto ist die dritte Weiterentwicklung des ursprünglichen RB18. Was wir natürlich nicht wissen, ist, ob die dritte Evolution zu konservativ ist, während andere etwas anderes gemacht haben? Man weiß es einfach nicht", so Newey.

Mit Bildmaterial von Paul Bridgen.