Mercedes-Ingenieur: So tickt Lewis Hamilton wirklich

Lewis Hamilton ist einfach nur schnell. So denken viele über den sechsmaligen Formel-1-Weltmeister. Doch Mercedes' leitender Renningenieur Andrew Shovlin erklärt: Es gibt weitaus mehr, was Hamilton zu einem so erfolgreichen Grand-Prix-Fahrer macht, nämlich vor allem eines: viel harte Arbeit.

"Lewis ist ein Fahrer, von dem viele seiner Gegner vielleicht glauben, er sei einfach schnell im Auto, aber außerhalb davon nicht sehr fleißig. Dabei ist Lewis einer der Fahrer, die am härtesten arbeiten", sagt Shovlin.

Hamilton verfüge über eine besondere Neugierigkeit, die ihm dabei helfe, seine Leistung immer weiter zu steigern. Shovlin: "Je mehr er über Reifen, über das Auto und über die Nutzung von sonstigen Hilfsmitteln weiß, umso besser kann er das in sein Fahren integrieren."

Jede kleine Niederlage spornt Hamilton neu an

Außerdem nehme Hamilton jede noch so kleine Niederlage zum Anlass, eine grundlegende Nachforschung anzustoßen, "als müsste er das bis zum nächsten Rennen in den Griff kriegen", sagt Shovlin. Dann setze sich Hamilton mit seinem Renningenieur Peter "Bono" Bonnington und der Mercedes-Crew hin, um eine Lösung zu erarbeiten.

Das war aber nicht immer so, wie Shovlin weiter erklärt. Als Hamilton 2013 zu Mercedes gestoßen ist, da sei er noch ein "ganz, ganz anderer Typ" gewesen, sowohl im als auch außerhalb des Fahrzeugs.

Wie anders Hamilton im Vergleich zu 2013 ist

"Natürlich hat sich [seither] auch unser Team sehr weiterentwickelt. Wir sind viel besser geworden. Vieles hat sich aber auch dahingehend verändert, wie wir mit Lewis arbeiten, um das Beste aus ihm herauszuholen. Und Lewis hat inzwischen verstanden, wie er das Beste aus dem Team herausholt."

Rein sportlich habe Hamilton schon zu Beginn seiner Mercedes-Zeit über eine hervorragende Grundschnelligkeit verfügt. "Jetzt geht er viel taktischer vor, bei seinem Blick auf die gesamte Saison, bei seiner Arbeitsweise", sagt Shovlin.

"Lewis ist nicht nur auf Verbesserungen bei seiner Fahrweise aus. Es geht mehr um seinen gesamten Lebensstil und wie er sich als professioneller Rennfahrer gibt. Und jedes Jahr kommt er zurück und ist eine nochmals verbesserte Version des Burschen, den man zuletzt in Abu Dhabi hat fahren sehen."

Der siebte Formel-1-Titelgewinn ist daher nur noch Formsache für Hamilton, dem Shovlin eine "wirklich beeindruckende" aktuelle Form attestiert. "Lewis fährt unheimlich konstant und er sammelt die Punkte, womit er die Meisterschaft praktisch kontrolliert." Und ein Blick auf den WM-Zwischenstand bestätigt diesen Eindruck.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.