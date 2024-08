Shovlin: Mercedes sucht weiter nach Lösung für Reifentemperatur-Problem

Mercedes sagt, man brauche noch Zeit, um die Probleme mit den Reifentemperaturen in den Griff zu bekommen, die die Leistung des Autos in der Formel 1 beeinflussen. Das deutsche Werksteam hat in diesem Jahr einen Trend festgestellt, bei dem sein W15-Auto bei kühleren Bedingungen glänzt, aber wenn die Temperaturen steigen, hat man im Vergleich zur Konkurrenz mehr zu kämpfen.

Das Team vermutet, dass dies eine Folge davon ist, dass das Auto mehr Wärme in die Hinterreifen leitet - was gut ist, um sie bei Kälte in das richtige Betriebsfenster zu bringen, aber Konsequenzen hat, wenn sie am anderen Ende herausfallen und an sonnigen Tagen zu heiß werden.

Mercedes ist der Meinung, dass es nicht einfach ist, eine Lösung für dieses Problem zu finden, und dass es mehrere Entwicklungsschritte brauchen könnte, bis man einen Punkt erreicht hat, mit dem man zufrieden ist.

Mercedes: Ein Update allein wird nicht reichen

Andrew Shovlin, Leiter der Technikabteilung an der Rennstrecke, sagt: "Ich denke, auf Strecken wie Silverstone hatten wir ein sehr stabiles Heck. In Österreich und Budapest fehlte es uns an Stabilität. Das liegt daran, dass wir anscheinend mehr Temperatur in die Reifen bringen als die anderen."

"Wir wissen, dass wir in diesem Bereich arbeiten müssen. Wir haben Pläne dafür, aber das ist kein Problem, das man mit einem einzigen Aero-Update lösen kann. Es wird das Ergebnis einer ganzen Reihe von Entwicklungen sein, um es in den Griff zu bekommen."

Eine Theorie zu den Reifentemperaturen besagt, dass dies einfach eine Folge des mangelnden Abtriebs sein könnte, der zu mehr Rutschen führt als bei anderen Autos. Shovlin ist jedoch nicht davon überzeugt, dass dies die Eigenschaften des W15 beeinflusst.

Shovlin: Haben nicht weniger Abtrieb als andere

"Wenn man sich in Silverstone anschaut, wie viel Abtrieb unser Auto hat, dann kann das nicht viel anders sein als bei McLaren oder bei Red Bull, denn sonst hätten wir uns im ersten Stint nicht so leicht absetzen können", sagt er. "Wir glauben also nicht, dass das der Grund für das Problem ist."

"Wenn man sich anschaut, wo die Leute ihre Autos jetzt fahren, dann nähern sie sich alle einem ziemlich engen Fenster an, was den Luftwiderstand angeht, den man anstrebt, und den Abtrieb, den man dadurch erhält. Ich denke also, dass wir in dieser Hinsicht in etwa gleichauf liegen."

Auf die Frage, ob es sich eher um ein mechanisches Problem als um die Aerodynamik handele, fügt Shovlin hinzu: "Es hat einfach damit zu tun, wie man das Auto fährt. Man braucht vielleicht mechanische Hilfsmittel, um die Fahrweise des Autos zu ändern. Das Gleiche kann man aber auch erreichen, indem man die Aerodynamik über den gesamten Geschwindigkeitsbereich und in den Kurven beeinflusst."

"Wir verstehen nicht jeden Aspekt, der bei unserem Auto anders ist als bei ihrem, aber alles, was wir brauchen, sind Entwicklungsrichtungen, die das Auto verbessern werden. Wir werden weiter an diesem Problem arbeiten, bis wir dort sind, wo wir hinwollen."