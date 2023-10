Sicherheit vs. Nachhaltigkeit: Fahrer gegen Verbot von Reifen-Heizdecken

Die Formel 1 will die Reifen-Heizdecken aus der Königsklasse verbannen, um die Nachhaltigkeit der Serie zu verbessern. Einige Fahrer gehen jedoch auf die Barrikaden, da ein solches Verbot die Sicherheit in der Königsklasse beeinträchtigen könnte. Statt eines Verbots der Heizdecken fordern die Fahrer eine effizientere Ausrüstung.

Die beiden Hersteller der Reifen-Heizdecken sind KLS aus Deutschland und MA Horne aus Großbritannien. Beide Unternehmen wollen die Effizienz ihrer Produkte steigern und damit den Stromverbrauch senken. Die Formel 1 erwägt jedoch, die Heizdecken zu verbieten, um den Energieverbrauch zu senken und damit auch die für ein Formel-1-Rennen notwendige Fracht zu reduzieren.

Die Fahrer wehren sich dagegen, und auch der Pirelli-Test mit Alpine und Red Bull in Monza Anfang September hat die Piloten nicht überzeugt. Die Heizdecken wird es 2024 sicher noch geben, aber Pirelli wird sein Testprogramm ohne die Aggregate fortsetzen, auch weil der Hersteller als Sieger des Bieterverfahrens als Reifenlieferant der Formel 1 von 2025 bis 2028 gehandelt wird.

Der Automobil-Weltverband FIA will nicht nur den Heizdecken den Garaus machen, sondern auch die Zahl der Reifensätze reduzieren, die den Fahrern pro Rennwochenende zur Verfügung stehen. Einige Szenarien mit einer alternativen Reifenverteilung werden bereits getestet. George Russell gehört zu den Gegnern des Verbots, und der Brite hat bereits einige Vorschläge unterbreitet.

Schon das nächtliche Abschalten der Beleuchtung in den Hospitalities an der Strecke wäre eine Maßnahme, die laut Russell sinnvoll wäre. "Wenn wir Nachhaltigkeit wollen, müssen wir an allen Fronten etwas tun", sagt der Mercedes-Pilot. "Überall gibt es Möglichkeiten: Energieverbrauch in den Boxen, Hospitality. Auch die Fracht kann reduziert werden."

Mercedes hat laut Russell bereits viele Maßnahmen ergriffen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dazu gehöre in Europa der Einsatz von Biokraftstoff für die LKW. "Ein großes Thema für die Zukunft ist das Verbot von Reifen-Heizdecken. Viele Fahrer finden es schwierig, ein Auto mit 1.000 Pferdestärken und viel Abtrieb zu bewegen. Ohne Heizdecken ist das sehr gefährlich."

Russell drängt auf ein effizienteres Produkt und spricht von einer Win-Win-Situation, wenn dieser Reifen-Heizdecken entwickelt werden kann. "Wir haben noch keinen richtigen Bericht über den Energieverbrauch von Heizdecken gesehen", sagt der Brite, der sehen will, welche Auswirkungen das Reifenwärmen hat. Sollte es Alternativen geben, die effizienter sind, würde er diese lieber nutzen.

Dennoch hält Russell eine Zukunft ohne Reifen-Heizdecken für realistisch, auch wenn die Technologie erst in "zehn Jahren" so weit sein wird. "Ich denke, wir sind noch Jahre davon entfernt, die Heizdecken zu verbieten", meint der Mercedes-Pilot.

