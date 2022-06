Sichern Sie sich Paddock-Club-Pässe für den ausverkauften Österreich-GP 2022!

Audio-Player laden

Absoluter Formel 1-Kracher: Der bereits ausverkaufte "FORMULA 1 ROLEX Großer PREIS VON ÖSTERREICH 2022" öffnet dieses Jahr wieder die Tür zur Königsklasse des Motorsports und auf Sie wartet ein spektakuläres Wochenende, wenn sich die weltbesten Formel-1-Teams zum sportlichen Wettkampf treffen!

Erleben Sie die Formel 1 vom 8. bis 10. Juli 2022 aus einer völlig neuen Perspektive und hautnah: Gemeinsam mit Ihrer Begleitung genießen Sie im Paddock Club? über den Teamgaragen die VIP Hospitality und behalten die Pit Lane von oben im Auge. Von hier aus sehen Sie die Autos von 2022 nicht nur, Sie spüren sie!

Als Highlight nehmen Sie beim ARAMCO F1® PIT LANE WALK teil und sehen zu, wie sich die Teams auf das Rennen vorbereiten. Außerdem erleben Sie eine exklusive Streckenführung mit einem Experten und die Auftritte von Fahrern, Formel 1-Legenden und zukünftigen Stars, die im Paddock Club interviewt werden. Bieten Sie mit!

Sie bieten für den guten Zweck auf ein Formel 1-Highlight

- Zwei 3-Tages Paddock Club? Tickets beim FORMULA 1 ROLEX Großer PREIS VON ÖSTERREICH 2022

- Termin: 8. bis 10. Juli

- Ort: Red Bull Ring in Spielberg

- ARAMCO F1® PIT LANE WALK

- Streckenführung mit einem Experten

- Auftritte von Formel 1 Fahrern, Legenden und zukünftigen Stars im Paddock Club?

- Eigene Anreise, ohne Unterkunft

Den Erlös dieser Auktion leitet United Charity direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe weiter.

Österreichische Sporthilfe

Die Österreichische Sporthilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation. Sie leistet durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung von SpitzensportlerInnen mit und ohne körperliche Behinderung. Die Zuwendungen werden unbürokratisch und nicht-zweckgebunden nach Erfüllung der Leistungskriterien zuerkannt.

Seinen Auftrag erfüllt der Verein ohne staatliche Förderungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch nachhaltige Partnerschaften mit der Wirtschaft, Benefizveranstaltungen oder Fundraising-Aktivitäten.

Sie können dieses Projekt auch direkt finanziell unterstützen, ohne an der Auktion teilzunehmen. Klicken Sie dafür einfach hier. Bei direkten Geldspenden stellt United Charity selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus.

United Charity

United Charity ist mit bis zu 300 laufenden Auktionen pro Tag und einem Gesamtspendenstand von 12 Millionen Euro das größte Charity-Auktionsportal in Europa. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Baden-Baden versteigert auf ihrer Internet-Plattform www.unitedcharity.de einmalige Dinge und Erlebnisse, die man in der Regel nicht kaufen kann.

Mit den Erlösen aus Online-Auktionen sowie aus Spenden, die jeweils zu 100 Prozent weitergeleitet werden, unterstützt United Charity Kinderhilfsprojekte in ganz Deutschland, aber auch international. United Charity wurde am 1. Dezember 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und verfügt inzwischen über Kooperationen mit mehr als 200 renommierten Hilfsorganisationen.

