Sichtprobleme im Regen: Formel 1 schaut auch auf den Diffusor

Um die Sicht bei regnerischen Bedingungen zu verbessern, schaut sich die Formel 1 auch die Diffusoren an, die erheblich zur Gischtbildung beitragen. So sucht man nach Lösungen, damit die Königsklasse auch bei Regen wieder vermehrt auf die Strecke gehen kann.

Der Regen war in der Saison 2023 ein großes Thema, und immer wieder wurde der Fahrbetrieb deswegen unterbrochen. Die Sichtverhältnisse haben sich im Vergleich zu den letzten Jahren dramatisch verschlechtert, was bedeutet, dass es für die Autos nicht mehr sicher ist, bei Streckenbedingungen zu fahren, die in der Vergangenheit in Ordnung waren.

Zuletzt hatte die FIA in Silverstone bereits Radabdeckungen getestet, um das Problem in den Griff zu bekommen, allerdings wurde die Gischt damit nicht ausreichend reduziert und die Idee damit vorerst nicht umgesetzt.

In Monza, nur wenige Tage nach einem weiteren Regenrennen in Zandvoort, sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali nun, dass die Lösung der Probleme der Formel 1 bei nassem Wetter nun Priorität habe, und er deutet an, dass die Bemühungen, Lösungen zu finden, intensiviert würden.

"Die Formel 1 ist und bleibt eine Monoposto-Meisterschaft mit freistehenden Rädern", sagt er. "Aber es gibt eine offene Diskussion, denn wir hatten noch nie so viele nasse Rennen wie in den vergangenen Jahren. Das Problem der Sicht, das die Fahrer bei Regen haben, muss gelöst werden."

Domenicali betont, dass die Formel 1 kein Gripproblem habe und dass in Zukunft ein einziger Regenreifen ausreichen werde. "In Zandvoort haben wir den Neustart mit Intermediates gesehen, und es hat funktioniert. Aber das Sichtproblem bleibt", so der Italiener.

Die Idee mit den Radabdeckungen hat die Formel 1 noch nicht ganz verworfen und möchte weiter daran arbeiten, aber auch der Diffusor ist in den Fokus gerückt und könnte Änderungen erfahren: "Wir untersuchen auch die Möglichkeit, in den Auslass des Diffusors einzugreifen", bestätigt Domenicali.

"Das ist ein wichtiges Thema, denn wenn wir an die Zuschauer bei einem Rennen denken, müssen wir die Möglichkeit einer Unterbrechung eines Grand Prix einschränken", sagt er.

Radabdeckungen waren Lernerfahrung

Und obwohl der jüngste FIA-Test der Radabdeckungen nicht das erhoffte positive Ergebnis brachte, betont der Motorsport-Weltverband, dass es sich dennoch um eine äußerst wertvolle Lernerfahrung für die Zukunft gehandelt habe.

"Die neue Aerodynamik in der Formel 1 ist eine Herausforderung, und wir versuchen, sie zu meistern", sagt FIA-Vizepräsident Robert Reid. "Alles, was wir tun können, um de Gischt zu reduzieren und die Sicht zu verbessern, ist etwas, woran wir definitiv arbeiten werden."

Die Regenabdeckungen haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht Foto: FIA

"Im Moment gibt es noch keine konkrete Lösung. Aber wie man in der Formel 1 gesehen hat, gibt es einen ersten Lernschritt in Richtung einiger Lösungen", meint er. "Ich weiß, dass es Kritik gab und ich habe gelesen, dass es ein Misserfolg war, aber in jeder dieser Situationen muss man Dinge ausprobieren. Und genau das haben wir getan."

"Es war sicher kein Misserfolg, denn wir haben viel daraus gelernt. Und die nächsten Iterationen werden immer besser."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.