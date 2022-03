"Sie funktionieren": Verstappen fährt mit RB18-Updates klare Bestzeit

Audio-Player laden

Der Weltmeister steht ganz vorne, und das deutlich: Max Verstappen hat die Formel-1-Wintertests in Bahrain mit einem Vorsprung von knapp sieben Zehntelsekunden als Spitzenreiter beschlossen. Überbewerten will er aber weder Rundenzeit noch Abstand, denn: "Bisher ist noch niemand im Qualitrimm volle Kanne gefahren", so der Red-Bull-Mann. Er selbst habe jedenfalls noch nicht alles gezeigt.

Und so zieht Verstappen ein positives Fazit zur Saisonvorbereitung seines Rennstalls: "Wir haben [seit dem Testauftakt in Barcelona im Februar] viel über unser Auto gelernt und sind entsprechend viel schneller geworden."

Auch am sechsten und letzten Testtag sei es Red Bull gelungen, sich erneut zu steigern. "Das Auto hat sich okay angefühlt und wir haben unser geplantes Programm geschafft", erklärt er.

Update an Seitenkästen und Unterboden versehen, nachdem kurzfristig frisches Material angeliefert worden war.

Verstappens erster Eindruck zu den neuen Teilen? "Sie funktionieren", sagt er schlicht. "Das ist, was man sich erhofft." Und: "Hoffentlich behalten wir sie."

Sein RB18 fühle sich damit "natürlich mit wenig Benzin" am besten an, erklärt Verstappen weiter. "Mit viel Benzin fühlt es sich schwerfällig an. Das ist aber für alle gleich."

