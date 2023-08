Sieben Rekorde, die Max Verstappen & Red Bull 2023 brechen können

Obwohl das Formel-1-Feld 2023 den Daten nach zu urteilen so eng beisammen ist wie noch nie, hat sich an der Spitze mit Max Verstappen und Red Bull eine unglaubliche Dominanz herausgebildet. Nachdem der Niederländer bereits 2022 mit 15 Siegen in einer Saison und 454 Punkten große Meilensteine brechen konnte, stehen 2023 schon die nächsten Rekorde an.

Aktuell steht der Niederländer bei 10 Siegen aus den ersten 12 Rennen und hat dabei schon ganze 314 Punkte eingeheimst, womit er auf dem besten Weg ist, seine Bestmarken aus dem vergangenen Jahr zu knacken. Allerdings sind noch weitere 5 hochkarätige Rekorde für den Niederländer absolut machbar, die wir in einer Fotostrecke zusammengefasst haben.

Doch nicht nur Verstappen selbst, sondern auch sein Red-Bull-Team kann eine Konstrukteursrekorde brechen. Mit 13 Siegen in Serie seit Abu Dhabi 2022 hat man bereits den Rekord für die meisten Siege eines Teams in Folge gebrochen und damit McLarens zwölf Siege in Serie aus dem Jahr 1988 pulverisiert, doch es wackeln auch einige Mercedes-Meilensteine aus der jüngeren Vergangenheit.

Mercedes-Rekorde aus 2016 wohl nicht zu halten

Die Silberpfeile halten den Rekord für die meisten Siege in einer Saison (19) im Jahr 2016, als sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton nur zweimal geschlagen geben mussten, einmal in Barcelona als die Mercedes-Piloten miteinander crashten und Verstappen sein erstes Formel-1-Rennen gewinnen konnte und später noch einmal Malaysia, wo Lewis Hamilton in Führung liegend mit einem Motorschaden ausschied und Daniel Ricciardo im Red Bull triumphierte.

Aktuell steht Red Bull bei 12 Siegen aus 12 Rennen bei noch 10 zu fahrenden Grands Prix, weshalb es theoretisch auch noch möglich ist, dass die Bullen alle 22 Saisonrennen gewinnen. Das hat es in der Formel 1 noch nie gegeben.

Des Weiteren wackelt auch der größte Vorsprung in der Konstrukteursmeisterschaft von Mercedes, eine weitere Bestmarke aus dem Jahr 2016, wo Mercedes satte 297 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Red Bull hatte. Aktuell steht Red Bull jedoch schon bei 256 Zählern Vorsprung auf Mercedes, weshalb dieser Rekord ebenfalls nur Formsache sein dürfte.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.