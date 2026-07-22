Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Nachfolger für Marko & Lambiase: Was sagt das über Red Bulls F1-Zukunft?

Formel 1
Nachfolger für Marko & Lambiase: Was sagt das über Red Bulls F1-Zukunft?

Sieg weggeworfen? Lewis Hamilton übernimmt volle Verantwortung

Formel 1
Spa
Sieg weggeworfen? Lewis Hamilton übernimmt volle Verantwortung

Nach Horrorcrash: Muss die Sicherheit am Norisring verbessert werden?

DTM
Oschersleben
Nach Horrorcrash: Muss die Sicherheit am Norisring verbessert werden?

Komatsu erklärt Haas-Absturz: "Wir wurden einfach ausentwickelt"

Formel 1
Komatsu erklärt Haas-Absturz: "Wir wurden einfach ausentwickelt"

FT1 Ungarn: Gleich drei Formel-1-Stammfahrer setzen aus

Formel 1
Hungaroring
FT1 Ungarn: Gleich drei Formel-1-Stammfahrer setzen aus

Jorge Martin und Ai Ogura: So erklären sie ihren Wechsel zu Yamaha

MotoGP
Jorge Martin und Ai Ogura: So erklären sie ihren Wechsel zu Yamaha

McLaren mit großem Update und Macarena-Flügel in Ungarn

Formel 1
Hungaroring
McLaren mit großem Update und Macarena-Flügel in Ungarn

Aston-Rennleiter sagt danke: "Gut, dass ihr Journalisten uns geholfen habt"

Formel 1
Hungaroring
Aston-Rennleiter sagt danke: "Gut, dass ihr Journalisten uns geholfen habt"
Formel 1 Spa

Sieg weggeworfen? Lewis Hamilton übernimmt volle Verantwortung

Nach seinem enttäuschenden Grand Prix von Belgien übernimmt Ferrari-Pilot Lewis Hamilton die volle Verantwortung für seine Performance auf der Ardennen-Achterbahn

Alexis Hoffmann Filip Cleeren
Bearbeitet:
Lewis Hamilton: Enttäuschung in Spa geht auf meine Kappe!

Lewis Hamilton ist mit seiner Performance in Spa nicht zufrieden

Foto: LAT Images

Lewis Hamilton übernimmt für seine Performance beim Grand Prix von Belgien die volle Verantwortung. So kam der siebenmalige Weltmeister nur als Vierter ins Ziel, während Teamkollege Charles Leclerc einen zweiten Platz feiern konnte. Den Ursprung für sein Ergebnis sieht Hamilton am Samstagmorgen.

"Ich denke an meinen Fehler von gestern", so der Ferrari-Pilot nach dem Rennen bei Sky Sports F1. "Ich übernehme also die volle Verantwortung für meinen vierten Platz, denn ich habe schließlich das Auto beschädigt."

Kurz vor dem Ende von FT3 war Hamilton an genau der Stelle abgeflogen, die am Vortag schon Pierre Gasly im Alpine zum Verhängnis geworden war. Folglich musste die Scuderia nach seinem Abflug am Ausgang von Kurve 13 den SF-26 des 41-Jährigen für das Qualifying wieder reparieren. "[Das Team] hat etwas an der Aufhängung übersehen", erklärt Hamilton. "Die Balance hat sich völlig anders angefühlt."

Dazu betont Hamilton auch, dass sich sein Auto vor dem Unfall in FT3 "großartig" angefühlt hatte. Für ein vollständiges Set-up blieb bis zum Qualifying laut Teamchef Frederic Vasseur keine Zeit mehr. Am Ende stand für Hamilton P6 zu Buche, zwei Tausendstelsekunden hinter seinem Teamkollegen.

"Ich war im Qualifying vermutlich drei Zehntelsekunden langsamer, als ich hätte sein sollen", erklärt Hamilton am Sonntag. Doch das Rennen auf der Ardennen-Achterbahn lief für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten ähnlich enttäuschend.

Nach dem Start kollidierte Hamilton in Les Combes mit seinem ehemaligen Teamkollegen George Russell. Dadurch fing sich der Ferrari-Pilot eine Zeitstrafe von fünf Sekunden ein und fiel noch weiter zurück ins Mittelfeld.

"Das war wie ein Dominoeffekt, den ich selbst verursacht habe", so seine Wortwahl. "Aber das Team hat mit der Strategie und den Boxenstopps einen herausragenden Job abgeliefert."

Dennoch stellte auch der Boxenstopp für Hamilton am Rennsonntag eine weitere Hürde dar. So hatte der Ferrari-Pilot zuvor am Funk darum gebeten, die Einstellung seines Frontflügels anzupassen.

Genau in jenem Moment, in dem sich ein Mechaniker der Ferrari-Crew darum kümmern wollte, erhielt Hamilton grünes Licht und fuhr aus der Box. Dabei traf er den verantwortlichen Mechaniker, der allerdings ohne Verletzung davonkam.

Hamilton hatte auch im zweiten Stint mit der Balance seines SF-26 zu kämpfen. Und trotzdem zeigt sich der 106-fache Grand-Prix-Sieger nach dem Rennen äußerst zuversichtlich und betont: "Ich glaube, ohne den Schaden hätten wir heute die Pace gehabt, um um den Sieg zu kämpfen."

Des Weiteren erklärt Hamilton bei Sky Sports F1: "Wir haben alles gegeben, um Punkte mitzunehmen. Am Ende kommt es darauf an, dass sich das Auto in die richtige Richtung bewegt. Es kommt auf das Team an, das die Verbesserungen an den Start bringt."

Zu seiner Performance erläutert der Ferrari-Pilot: "Ich muss das nächste Woche korrigieren und sicherstellen", so Hamilton, "dass ich genau so abliefere, wie ich weiß, dass ich es kann."

In der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt Hamilton nach dem Rennen in Spa-Francorchamps auf Position zwei. Zwischen ihm und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli liegen 45-Punkte.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Komatsu erklärt Haas-Absturz: "Wir wurden einfach ausentwickelt"
Mehr von
Alexis Hoffmann

Kein Fan von Tempolimits? Arvid Lindblad spricht über Führerschein

Formel 1
Formel 1
Kein Fan von Tempolimits? Arvid Lindblad spricht über Führerschein

Überraschung Antonelli? Toto Wolff schwärmt von seinem Schützling

Formel 1
Formel 1
Überraschung Antonelli? Toto Wolff schwärmt von seinem Schützling

Sequel des F1-Films: "Aufregende Gespräche" hinter den Kulissen

Formel 1
Formel 1
Sequel des F1-Films: "Aufregende Gespräche" hinter den Kulissen
Mehr von
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton: Überholmanöver sind 2026 "nicht mehr so ​​befriedigend"

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamilton: Überholmanöver sind 2026 "nicht mehr so ​​befriedigend"

Experte: Ferrari hätte Verstappen-Ingenieur für Hamilton holen sollen

Formel 1
Formel 1
Experte: Ferrari hätte Verstappen-Ingenieur für Hamilton holen sollen

Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Jolyon Palmer

Formel 1
Formel 1
Spa
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Jolyon Palmer
Mehr von
Ferrari

Ferrari überrascht: Silverstone und Spa liefen mit dem SF-26 besser als erwartet

Formel 1
Formel 1
Spa
Ferrari überrascht: Silverstone und Spa liefen mit dem SF-26 besser als erwartet

"Strafe nicht gerechtfertigt": Hamilton ärgert sich nach Kollision mit Russell

Formel 1
Formel 1
Spa
"Strafe nicht gerechtfertigt": Hamilton ärgert sich nach Kollision mit Russell

Piastri wundert sich: Keine Strafe gegen Charles Leclerc nach Kollision

Formel 1
Formel 1
Spa
Piastri wundert sich: Keine Strafe gegen Charles Leclerc nach Kollision

Aktuelle News

Nachfolger für Marko & Lambiase: Was sagt das über Red Bulls F1-Zukunft?

Formel 1
Nachfolger für Marko & Lambiase: Was sagt das über Red Bulls F1-Zukunft?

Sieg weggeworfen? Lewis Hamilton übernimmt volle Verantwortung

Formel 1
Spa
Sieg weggeworfen? Lewis Hamilton übernimmt volle Verantwortung

Nach Horrorcrash: Muss die Sicherheit am Norisring verbessert werden?

DTM
Oschersleben
Nach Horrorcrash: Muss die Sicherheit am Norisring verbessert werden?

Komatsu erklärt Haas-Absturz: "Wir wurden einfach ausentwickelt"

Formel 1
Komatsu erklärt Haas-Absturz: "Wir wurden einfach ausentwickelt"