Sieg weggeworfen? Lewis Hamilton übernimmt volle Verantwortung

Lewis Hamilton übernimmt für seine Performance beim Grand Prix von Belgien die volle Verantwortung. So kam der siebenmalige Weltmeister nur als Vierter ins Ziel, während Teamkollege Charles Leclerc einen zweiten Platz feiern konnte. Den Ursprung für sein Ergebnis sieht Hamilton am Samstagmorgen.

"Ich denke an meinen Fehler von gestern", so der Ferrari-Pilot nach dem Rennen bei Sky Sports F1. "Ich übernehme also die volle Verantwortung für meinen vierten Platz, denn ich habe schließlich das Auto beschädigt."

Kurz vor dem Ende von FT3 war Hamilton an genau der Stelle abgeflogen, die am Vortag schon Pierre Gasly im Alpine zum Verhängnis geworden war. Folglich musste die Scuderia nach seinem Abflug am Ausgang von Kurve 13 den SF-26 des 41-Jährigen für das Qualifying wieder reparieren. "[Das Team] hat etwas an der Aufhängung übersehen", erklärt Hamilton. "Die Balance hat sich völlig anders angefühlt."

Dazu betont Hamilton auch, dass sich sein Auto vor dem Unfall in FT3 "großartig" angefühlt hatte. Für ein vollständiges Set-up blieb bis zum Qualifying laut Teamchef Frederic Vasseur keine Zeit mehr. Am Ende stand für Hamilton P6 zu Buche, zwei Tausendstelsekunden hinter seinem Teamkollegen.

"Ich war im Qualifying vermutlich drei Zehntelsekunden langsamer, als ich hätte sein sollen", erklärt Hamilton am Sonntag. Doch das Rennen auf der Ardennen-Achterbahn lief für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten ähnlich enttäuschend.

Nach dem Start kollidierte Hamilton in Les Combes mit seinem ehemaligen Teamkollegen George Russell. Dadurch fing sich der Ferrari-Pilot eine Zeitstrafe von fünf Sekunden ein und fiel noch weiter zurück ins Mittelfeld.

"Das war wie ein Dominoeffekt, den ich selbst verursacht habe", so seine Wortwahl. "Aber das Team hat mit der Strategie und den Boxenstopps einen herausragenden Job abgeliefert."

Dennoch stellte auch der Boxenstopp für Hamilton am Rennsonntag eine weitere Hürde dar. So hatte der Ferrari-Pilot zuvor am Funk darum gebeten, die Einstellung seines Frontflügels anzupassen.

Genau in jenem Moment, in dem sich ein Mechaniker der Ferrari-Crew darum kümmern wollte, erhielt Hamilton grünes Licht und fuhr aus der Box. Dabei traf er den verantwortlichen Mechaniker, der allerdings ohne Verletzung davonkam.

Hamilton hatte auch im zweiten Stint mit der Balance seines SF-26 zu kämpfen. Und trotzdem zeigt sich der 106-fache Grand-Prix-Sieger nach dem Rennen äußerst zuversichtlich und betont: "Ich glaube, ohne den Schaden hätten wir heute die Pace gehabt, um um den Sieg zu kämpfen."

Des Weiteren erklärt Hamilton bei Sky Sports F1: "Wir haben alles gegeben, um Punkte mitzunehmen. Am Ende kommt es darauf an, dass sich das Auto in die richtige Richtung bewegt. Es kommt auf das Team an, das die Verbesserungen an den Start bringt."

Zu seiner Performance erläutert der Ferrari-Pilot: "Ich muss das nächste Woche korrigieren und sicherstellen", so Hamilton, "dass ich genau so abliefere, wie ich weiß, dass ich es kann."

In der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt Hamilton nach dem Rennen in Spa-Francorchamps auf Position zwei. Zwischen ihm und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli liegen 45-Punkte.