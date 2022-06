Siegfavorit Max Verstappen: "Erwarte kein einfaches Rennen"

Audio-Player laden

Für Max Verstappen hätte der Qualifying-Samstag in Kanada kaum besser laufen können. Der Niederländer sicherte sich im Regen von Montreal souverän die Poleposition, während die direkte Konkurrenz allesamt nicht in den Top 10 startet. Einzig Carlos Sainz ist mit Platz drei in Reichweite, doch der hat überraschend noch Fernando Alonso vor sich.

Mehr als sechs Zehntelsekunden Vorsprung hatte Verstappen, der im Grunde nie in Gefahr schien, die Pole in Montreal nicht zu holen. Doch der Red-Bull-Pilot sagt: "Es war schon ziemlich schwierig, vor allem in Q1." Denn dort waren die Bedingungen am schwierigsten, die Sichtbarkeit schlecht und viele Autos auf der Strecke.

"Du warst mit dem Grip immer am Limit, aber dann hat es mehr und mehr Spaß gemacht, als die Strecke abtrocknete", erzählt er. "Und in Q3 ging es dann nur darum, eine Runde hinzulegen. Aber dann musst du natürlich versuchen, der Strecke zu folgen und immer im richtigen Moment auf der Strecke zu sein. Glücklicherweise hat das funktioniert."

Slicks keine Option

Ein Schlüssel waren für ihn dabei die Reifen, die im richtigen Fenster sein mussten. "Das war das Wichtigste, noch vor der Linie", sagt er. "Aber als es dann abtrocknete, fingen die Reifen an zu funktionieren und es hat Spaß gemacht."

George Russell hatte es dann am Ende von Q3 sogar mit Slicks versucht, doch das war für Verstappen nie eine Option: "Es war einfach zu nass", sagt er. "Natürlich waren es nur zweieinhalb Sekunden, aber so ein Risiko kannst du im Qualifying natürlich nicht eingehen", so der Niederländer, der aber seine Intermediates auf abtrocknender Strecke richtig managen musste.

"Ich hatte das Gefühl, dass die Reifen in der ersten Runde am besten waren. Aber weil die Strecke abtrocknet, verbesserst du dich in der zweiten Runde", sagt er. "Der Grip war nicht perfekt, und du versuchst einfach, die Vorderreifen zu Beginn der Runde nicht zu töten, damit du am Ende noch etwas übrig hast, um sicherzustellen, dass das Auto lenkt."

Verstappen erwartet "interessantes Rennen"

Das ist Verstappen mit Bravour gelungen, denn seine Pole war ungefährdet. Der Niederländer gilt damit natürlich auch am Sonntag als großer Favorit auf den Sieg, auch wenn er selbst "kein einfaches Rennen" erwartet. "Die Longrun-Pace war okay, ziemlich eng mit Ferrari. Von daher wird es ein interessantes Rennen", kündigt er an.

"Ich freue mich darauf. Das ganze Wochenende war bislang ganz gut. Aber jetzt müssen wir es beenden", so Verstappen.

Die Frage ist, ob Fernando Alonso zur Gefahr werden kann. "In der ersten Runde weiß man nie", sagt er, "aber normalerweise sind sie im Rennen keine Konkurrenz". Alonso selbst hatte in der Pressekonferenz gehofft, dass ihm Verstappen eine Führungsrunde gönnt. "Nein, das tue ich nicht", lacht dieser.

Verstappen hat am Sonntag die große Chance, seinen Vorsprung in der WM weiter auszubauen. Charles Leclerc wird von ganz hinten starten und liegt daher nicht im Fokus des Red-Bull-Piloten: "Wir müssen uns auf unsere eigene Performance konzentrieren."

"Ich hatte meine Probleme schon, von daher versuche ich einfach, so konstant wie möglich zu performen", sagt er auf die Ferrari-Probleme angesprochen.

