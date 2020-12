Silverstone benennt Zielgerade nach Lewis Hamilton

Der British Racing Drivers' Club (BRDC) als Besitzer der Formel-1-Rennstrecke Silverstone ehrt sein erfolgreichstes Mitglied: Die Zielgerade des Kurses wird nach Lewis Hamilton benannt und soll künftig "Hamilton-Straight" heißen, also "Hamilton-Gerade". Das hat BRDC-Präsident David Coulthard am Rande des Formel-1-Saisonfinales in Abu Dhabi bekanntgegeben.

Der frühere Formel-1-Fahrer erklärt: "Silverstone hat erstmals in seiner Geschichte einen Teil der Strecke nach einer Person benannt. Denn Lewis ist zu einem großen Teil dieser Geschichte geworden."

Tatsächlich hat Hamilton gleich in seinem ersten Formel-1-Jahr 2007 die Pole-Position in Silverstone erreicht und 2008 im Regen einen seiner bedeutendsten Grand-Prix-Erfolge erzielt. Von 2014 bis 2017 und erneut 2019 und 2020 gewann Hamilton weitere sechs Male bei seinem Formel-1-Heimrennen und kommt damit auf insgesamt sieben Siege in Silverstone.

Warum Hamilton jetzt diese Ehrung erhält

Außerdem hält Hamilton inzwischen den Formel-1-Siegrekord und hat bei der Anzahl der WM-Titel mit Michael Schumacher gleichgezogen. Auch das hat den BRDC zu der speziellen Ehrung veranlasst.

"Der Klubvorstand und ich hatten den Eindruck, es gäbe keine bessere Art und Weise, Lewis eine Anerkennung für seine rekordbrechenden Leistungen zukommen zu lassen, als die berühmte Zielgerade nach ihm zu benennen", meint Coulthard.

In einem Punkt aber irrt der BRDC-Präsident: Silverstone hat sehr wohl bereits einen Teil der Strecke nach einer Person benannt. Bei einer kleineren Kursvariante hört ein Abschnitt auf die Bezeichnung "Ireland". Das verweist nicht etwa auf das gleichnamige Land, sondern auf den britischen Rennfahrer Innes Ireland, der 1993 verstorben ist.

Für die Grand-Prix-Version von Silverstone ist die Benennung nach einer Person indes wirklich einmalig.

Silverstone war 2010 umfangreich umgebaut worden. Im Zuge dessen entstand ein neues Boxengebäude im Abschnitt zwischen "Club" und "Abbey", wo ab 2011 offiziell die Zielgerade hinverlegt wurde. Eben diese neue Zielgerade in Silverstone ist die "Hamilton-Straight".

