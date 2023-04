Silverstone-Promoter: Las Vegas ein "Augenöffner" für die Formel 1

Der beispiellose Schritt der Formel 1 und von Liberty Media, Veranstalter des Großen Preises von Las Vegas zu werden, hat den Organisatoren laut dem Chef von Silverstone "die Augen geöffnet".

Ein Rennen auf dem berühmten Strip in Nevada wird nach Miami das zweite Mal sein, dass die Formel 1 und ihr Eigentümer Liberty Media die Rennpromotion selbst in die Hand nehmen, anstatt sich auf eine lokale Drittpartei zu verlassen, die die Veranstaltung organisiert.

Normalerweise bedient sich die Formel 1 an den sogenannten Promoter-Gebühren, die ein Austragungsort zahlen muss, um ein Rennen ausrichten zu können. Der Promoter nimmt dafür die Ticketeinnahmen ein, was in Las Vegas so jedoch nicht sein wird, da Liberty Media selbst zum Promoter wird.

"Gewaltiges Lehrstück für Formel 1"

Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat angedeutet, dass dieses Experiment für künftige neue Rennen wiederholt werden könnte, sollte sich Vegas als erfolgreich erweisen.

Aber die Arbeit, um ein drittes Rennen in den Vereinigten Staaten auf den Weg zu bringen, hat die Formel 1 zunächst mit einer "Einkaufsliste" von Fragen an traditionelle Rennveranstalter zurückgelassen, während die Meisterschaft nach dem Kauf eines nahe gelegenen Grundstücks in Las Vegas zum Bau eines permanenten Boxengebäudes und eines Fahrerlagers auf Touren kommt.

Der Geschäftsführer von Silverstone, Stuart Pringle, sagt, dass der Start in Las Vegas für die Serie ein "großer Augenöffner" gewesen sei: "Ich denke, die Formel 1 hat ein gewaltiges Lehrstück darüber bekommen, was es bedeutet, eine Veranstaltung durchzuführen, so viel weiß ich."

Pringle: Vielleicht können wir noch etwas lernen

Pringle fügt jedoch hinzu, dass die Fähigkeit der Formel 1 und von Liberty Media, nun eine maßgeschneiderte Veranstaltung nach ihrem eigenen Bild zu kreieren, bedeute, dass die etablierten Rennveranstalter aufpassen und beweisen müssten, "dass sie nicht von anderen Leuten lernen können".

Er sagt: "Ich werde mit Stift und Papier hingehen. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie sie es angehen. Ich bin sicher, es wird ein großartiges Spektakel. Ich wünsche viel Erfolg. Was wir brauchen, ist eine gesunde Meisterschaft. Wir wollen einfach, dass jedes Rennen so gut wie möglich ist. Das ist für uns alle von Vorteil."

"Was ich als Promoter nicht will, ist eine Meisterschaft, die eintönig oder in irgendeiner Weise unspannend wird. Ich bin auch gespannt, wie es sich anfühlt, keine Rechnung für ein Support-Rennen zu haben."

Er fügt hinzu: "Wir wissen, dass die Amerikaner Sportunterhaltung viel besser machen als wir in Europa. Und nur weil wir das [in Silverstone] seit 73 Jahren machen, sind wir nicht überheblich, von anderen Leuten zu lernen."

Mit Bildmaterial von Formula 1 Las Vegas Grand Prix.