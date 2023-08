Sind zwei Schlechtwetterreifen zu wenig für die Formel 1?

Die moderne Formel 1 und Regen passen einfach nicht mehr zusammen. Nicht nur verursachen die 2022 eingeführten Ground-Effect-Autos mehr Gischt, da die verwirbelte Luft verstärkt nach oben geschleudert wird, sondern auch die Reifen stehen im Fokus, wobei sich die Fahrer immer wieder kritisch über den blauen Vollregenreifen äußern.

Um in Zukunft wieder mehr Racing unter Regen zu ermöglichen ist die Formel 1 dabei, Abweiser an den Autos zu testen, um die Gischt zu reduzieren, doch möglicherweise muss auch an den Reifen etwas getan werden, denn Pirelli liefert nur zwei Mischungen an Regenreifen für eine komplette Saison: Den Intermediate und den Full-Wet.

"Vor nicht allzu langer Zeit, vor einigen Jahren, hatten wir mehr als eine Mischung an Vollregenreifen, denn wenn man nach Monaco, Spa oder Suzuka fährt, muss man sehr unterschiedliche Energie in den Reifen stecken", erklärt Aston-Martin-Performancedirektor Tom McCullough. "Ich denke also, dass es ziemlich schwierig ist, nur einen Regenreifen und einen Intermediatereifen zu haben, um alle 23 Strecken abzudecken."

Was sollte der Vollregenreifen können?

"Natürlich bedeutet die Einführung von Reifen ohne Heizdecken und damit die Notwendigkeit, dass der Reifen in Monaco und auf den Strecken mit geringer Energie aufgewärmt werden muss, dass es leicht zu einer Überhitzung kommen kann. Das ist die schlimmste Situation für einen nassen Reifen ohne Heizdecke. Es ist also eine Herausforderung."

"Natürlich ist die nasse Fahrbahn dazu da, um unter schwierigen Bedingungen fahren zu können. Ich denke, die Rennleitung war sehr pragmatisch und hat einen vernünftigen Job gemacht, indem sie [in Belgien] hinter dem Safety-Car gefahren ist und die Sessions so lange verzögert hat, bis es nicht mehr zu viel Gischt gab, denn Sicherheit ist das Wichtigste."

"Idealerweise hätten wir aber einen Regenreifen, der ein größeres Einsatzfenster hätte, vor allem auf einer Strecke wie dieser. Jetzt ist der Intermediate ein guter Reifen. Es ist derselbe Intermediate, den wir letztes Jahr hatten. Er erwärmt sich recht gut. Und er läuft sogar hier bei ziemlich hohen Temperaturen. Ja, er überhitzt. Aber die Strecke war ziemlich trocken. Ich denke also, dass der Intermediate definitiv eine ziemlich starker Reifen ist."

"Ich denke, sie hätten uns fahren lassen können, aber sie haben einfach gewartet, bis die Strecke wirklich für Intermediate-Bedingungen bereit war. Ich glaube, sie wollten gerade auf dieser Strecke eher vorsichtig sein", womit der Aston-Martin-Performancedirektor auf den kürzlich verstorbenen FRECA-Fahrer Dilano van 't Hoff anspielt, der im Juli bei einem Unfall unter regnerischen Bedingungen in Spa ums Leben kam.

