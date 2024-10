Singapur-Formel-1-Rechteinhaber vor Gericht: Geschenke an Politiker?

Ong Beng Seng wird wegen Beihilfe für inhaftierten Ex-Minister S. Iswaran angeklagt Der Rechteinhaber des Großen Preises von Singapur in der Formel 1 wurde im Zusammenhang mit einem großen Korruptionsfall um den ehemaligen Verkehrsminister des Landes angeklagt.

S. Iswaran wurde am Donnerstag zu einem Jahr Haft verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, während seiner Amtszeit Geschenke angenommen zu haben. Der Inhaber der Rechte für das Rennen in Singapurs Marina Bay wurde nun angeklagt, weil er Iswaran, der Anfang des Jahres seinen Rücktritt angekündigt hatte, angeblich Schmiergelder gezahlt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Ong, der 78-jährige Malaysier mit Sitz in Singapur, Iswaran Eintrittskarten für das Fomrel-1-Rennen, Premier-League-Spiele und einen Flug in einem Privatjet geschenkt hat - mit Geschenken im Gesamtwert von mehr als 300.000 US-Dollar.

Ong hat sich nicht schuldig bekannt, aber sein Unternehmen, Hotel Properties Ltd - zu dem Marken wie das Four Seasons gehören - beantragte am Freitag einen Handelsstopp. Ong, der auch an Mulberry beteiligt ist, wurde im Juli 2023 vom Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) in Singapur verhaftet, und die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte am Freitag, dass er gemäß Abschnitt 165 wegen Beihilfe zur Annahme von Geschenken durch Iswaran sowie wegen zusätzlicher Behinderung der Justiz angeklagt wurde.

Als Verkehrsminister hatte Iswaran mit Ongs Singapore GP Pte, das den Grand Prix fördert, als Berater zu tun. Anfang des Jahres 2024 wurde bekanntgegeben, dass das Rennen trotz der Vorwürfe wie gewohnt stattfinden würde. Lando Norris fuhr für McLaren einen überlegenen Sieg in Marina Bay ein.

Die Formel 1 kehrte 2008 nach Singapur zurück. Damals wurde das erste Nachtrennen der Serie ausgetragen. Es fand bis 2019 statt, bis es aufgrund der Pandemie zu einer zweijährigen Pause kam.

Das Rennen gilt als eines der härtesten im Formel-1-Kalender, da das Straßenrennens bei hoher Hitze und Luftfeuchtigkeit ausgetragen wird. So ist es eine schwierige Herausforderung für die Fahrer. Der aktuelle Vertrag Singapurs mit der Formel 1 läuft bis 2028, der Vertrag wurde vor zwei verlängert.