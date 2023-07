Sky Next Generation: In Ungarn erste Formel-1-Übertragung für Kinder Sky wird beim Formel-1-Rennen in Ungarn erstmals die "Next Generation" ans Mikrofon lassen und eine Übertragung für Kinder produzieren

An diesem Wochenende wird Sky in Zusammenarbeit mit der Formel 1 die erste Live-Sportübertragung der Formel 1 für Kinder produzieren. Sky-Sport-Kunden können am Sonntag, 23. Juli, ab 14 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event live dabei sein. Sky Kommentator Frank ("Buschi") Buschmann wird das Rennen am Sonntag gemeinsam mit den Sky-Next-Generation-Reportern Phoenix (12) und Karl (14) sowie der aktuellen Formel-3-Rennfahrerin Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin begleiten. Sky-Next-Generation-Reporterin Ruby (10) wird mit Unterstützung von Sky-Sport-F1-Reporterin Sandra Baumgartner das ganze Wochenende über Interviews mit den Fahrern führen, darunter auch mit dem aktuellen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, und über interessante Fakten und Neuigkeiten berichten, die im Laufe des Wochenendes bekannt werden. Ruby, Phoenix und Karl werden neben Peter Hardenacke, Ralf Schumacher und Sascha Roos auch in der regulären Formel-1-Sendung von Sky zu sehen sein. Darüber hinaus haben die Hörer des Formel-1-Podcasts "Backstage Boxengasse" in der 100. Ausgabe die Gelegenheit, die Sky-Next-Generation-Reporter kennenzulernen. Sky wird die Übertragung gemeinsam mit der Formel 1 produzieren, die einen eigenen internationalen Feed mit maßgeschneiderten Grafiken, Soundeffekten und speziellen Features wie 3D-erweiterten Grafiken zu bestimmten Kameraperspektiven, kinderfreundlichen Radioübertragungen und technischen Erklärungen erstellt hat, um die Übertragung für das jüngere Publikum in Deutschland aufzuwerten. Die Formel 1 hat außerdem einzigartige Cartoon-Avatare für jeden der 20 Fahrer erstellt, die während des Rennens am Sonntag eingesetzt werden. Die reguläre Berichterstattung von Sky über den Großen Preis von Ungarn an diesem Wochenende wird für die Fans auch live und kostenlos auf skysport.de, über die Sky-Sport-App und den Sky-Sport-YouTube-Kanal zu sehen sein. Nach dem Großen Preis von Spanien ist dies die zweite frei empfangbare Übertragung über YouTube in dieser Saison. Wie gewohnt können Sky-Kunden mit dem Sky-Sport-Paket das gesamte Rennwochenende mit allen Sessions der Formel 1, Formel 2, Formel 3 und des Porsche-Supercups in bester UHD/HDR-Qualität verfolgen. Sky-Q-Kunden können die gewohnt innovativen Features wie On-Board-Kameras aller 20 Fahrer, den "Data Channel" und den "Driver Tracker" nutzen. Mit Bildmaterial von Sky.