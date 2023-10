Sky zeigt Katar-Rennen kostenlos auf YouTube und TikTok

Zum dritten Mal in der Formel-1-Saison 2023 ist ein Rennen für Fans in Deutschland nicht ausschließlich im Pay-TV zu sehen: Sky zeigt den Katar-Grand-Prix am 8. Oktober live und kostenlos auf mehreren Plattformen.

Neben der gewohnten Ausstrahlung des Rennens auf dem kostenpflichtigen Sender "Sky Sport F1" und im ebenfalls kostenpflichtigen Stream bei WOW bietet Sky für Katar einen frei empfangbaren Livestream auf seiner Webseite an. Parallel dazu können Fans den Grand Prix zudem live auf YouTube und erstmals auf TikTok verfolgen, Letzteres im Hochkant-Format.

"Die Nachfrage nach 9:16-Inhalten steigt weiter an", erklärt Alessandro Reitano als Senior-Vizepräsident für Sportproduktionen bei Sky. Man wolle dem "gewandelten Medienkonsum" Rechnung tragen und sich den "veränderten Sehgewohnheiten der Zuschauer" anpassen. "Wir bieten [deshalb] mit einem dezidierten 9:16-Feed auf TikTok eine neue Form der Sky-Formel-1-Übertragung."

Auf TikTok kommentieren nicht Roos und Schumacher, sondern ...

Auf TikTok sind dann nicht wie sonst Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher in der Tonspur zu hören, sondern es führen Formel-3-Rennfahrerin Sophia Flörsch und Joe Signon durch die Live-Sendung. Sky bietet auf seinem TikTok-Kanal außerdem eine "Multi-Splitscreen-Funktion" mit bis zu vier Signalen parallel an.

Auf allen Plattformen wird der Katar-Grand-Prix ausdrücklich "live und in voller Länge" zu sehen sein. Der Webseiten-Stream und YouTube sind bereits für die Vorberichte aufgeschaltet und zeigen nach dem Rennen auch Analysen und Interviews. Auf TikTok wiederum wird nur das Rennen ausgestrahlt.

Das normale Sky-Programm hinter der Paywall bleibt von diesem erweiterten Angebot unberührt: Sky berichtet wie üblich live und in Deutschland exklusiv vom Freien Training, den Qualifyings, dem Sprint und dem Grand Prix und zeigt am Wochenende zudem etliche Wiederholungen der einzelnen Einheiten.

Sky ist zu vier frei empfangbaren Rennen verpflichtet

In der Saison 2023 waren bereits die Rennen in Spanien und in Ungarn frei empfangbar gewesen. Und nach Katar muss noch ein weiteres folgen: Sky als TV-Partner der Formel 1 in Deutschland ist vertraglich dazu verpflichtet, pro Jahr vier Grands Prix kostenlos zu zeigen. Welches das vierte Free-TV-Rennen wird, das ist noch offen.

2021 und 2022 war Sky seiner Verpflichtung nachgekommen, indem es Free-TV-Sender RTL eine Sublizenz für vier Rennen erteilt hatte. Zur Saison 2023 ist RTL jedoch aus der Formel-1-Übertragung ausgestiegen. Weil Sky hat keinen anderen Sublizenz-Nehmer gefunden hatte, übernahm der Sender die Ausstrahlung der frei empfangbaren Inhalte kurzerhand selbst auf seinen eigenen Plattformen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.