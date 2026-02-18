Smedley warnt: Ferrari-Druck kann "sehr gute Ingenieure brechen"

Der frühere Ferrari-Renningenieur Rob Smedley hat eindringlich vor dem enormen Druck beim Traditionsteam aus Maranello gewarnt. Im High Performance Podcast erklärt er, dass das Arbeitsumfeld bei Ferrari selbst erfahrene Spitzenkräfte an ihre Grenzen bringen könne.

"Ich habe sehr, sehr gute Leute gesehen - wirklich hervorragende Ingenieure -, die daran zerbrochen sind", sagt Smedley. Der Druck sei "überwältigend" und unterscheide sich deutlich von dem, was man bei anderen Teams erlebe.

Smedley arbeitete von 2004 an bei Ferrari und war unter anderem Renningenieur von Felipe Massa, bevor er 2014 mit dem Brasilianer zu Williams wechselte.

Hamiltons Anpassung braucht Zeit

Im Fokus steht aktuell Lewis Hamilton, der 2025 nach zwölf Jahren bei Mercedes nach Maranello wechselte. Die Erwartungen waren enorm - doch die erste Saison verlief schwieriger als viele erwartet hatten. Kein Grand-Prix-Podium, mehrere vierte Plätze, lediglich ein Sprintsieg in China.

Für Smedley ist das keine Überraschung. "Mercedes hat Lewis wie ein altes Paar Hausschuhe gepasst", sagt er. Über Jahre sei das Team um ihn herum gewachsen, Abläufe und Strukturen seien auf ihn zugeschnitten gewesen.

Bei Ferrari sei das grundlegend anders. Dort existiere eine "sehr spezielle Art, Dinge zu tun", geprägt von über 100 Jahren Geschichte. "Nichts ist um dich herum aufgebaut. Plötzlich fühlt sich vieles unbequem an."

Ein einzigartiges Druckumfeld

Neben technischen Unterschieden in Arbeitsweise, Set-up-Philosophie und Wochenend-Vorbereitung komme vor allem der Erwartungsdruck hinzu. Smedley beschreibt ihn als andersartig und intensiver als bei jedem anderen Team, das er kennengelernt habe.

"Es gibt nur sehr wenige Personen in leitenden Positionen bei Ferrari mit wirklich langer Karriere", sagt er. Der Grund sei die ständige öffentliche und interne Erwartungshaltung. Jeder Fehler - strategisch oder operativ - werde seziert. "Der Druck wächst und wächst und wächst."

Auch wenn Ferrari sich in manchen Bereichen verbessere, gebe es weiterhin gut dokumentierte Ausführungsfehler. Das verstärke die Spirale zusätzlich.

Smedley glaubt zwar nicht, dass Hamilton diesem Umfeld schutzlos ausgeliefert ist - doch unverwundbar sei niemand. "Ich denke nicht, dass Lewis immun dagegen ist", sagt er. Gleichzeitig betont er, dass nicht nur der Fahrer im Fokus stehen dürfe: "Das Auto muss sich ebenfalls verbessern."