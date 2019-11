SMS von Ron Dennis: "Ohne ihn wäre ich heute nicht hier"

Elf Jahre ist es her, dass Lewis Hamilton in Brasilien seinen ersten Formel-1-Titel feiern konnte. Das war 2008. Mittlerweile steht der Brite bei sechs Weltmeisterschaften. Und auch wenn er in Austin überglücklich war, den Sack zugemacht zu haben, kommt es an die Emotionen des Krimis von Sao Paulo damals nicht heran.

"Es fühlt sich nicht wie Brasilien 2008 an. Es ist ganz anders. Die Reise zu Brasilien 2008 war anders und herausfordernd", sagt der Mercedes-Pilot. Dennoch sei auch Titel Nummer sechs auf seine eigene Weise "einzigartig und wunderschön", wie er sagt. "Ich bin seit 2008 sehr gewachsen. Damals konnte ich es noch nicht so genießen und wertschätzen wie heute."

Die Bilder von damals sind noch vielen vor Augen: On-Off-Freundin Nicole Scherzinger hüpfte wie ein Flummi vor der Box auf und ab und schrie sich die Seele aus dem Leib. Auch in Austin waren wieder die wichtigsten Familienmitglieder versammelt, wie Papa Anthony, Mutter Carmen oder Stiefmutter Linda.

Fotostrecke Liste Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 1 / 18 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 2 / 18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 3 / 18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 4 / 18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 5 / 18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 6 / 18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 7 / 18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 8 / 18 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 9 / 18 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 10 / 18 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 11 / 18 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 12 / 18 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 13 / 18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 14 / 18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 15 / 18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 16 / 18 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 17 / 18 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 18 / 18 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Es ist das erste Rennen seit langer, langer Zeit, bei dem sie gemeinsam hier sind, und wir vereint sind als Familie. Wolke sieben beschreibt nicht einmal annähernd, wie ich mich fühle! Ich schwebe weit drüber", freut er sich und sagt, dass er heute viel glücklicher ist als 2008.

Vor allem sein Vater strahlte in vollen Zügen: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein", sagt er. "Die Sonne scheint. Es ist ein guter Tag. Ein unglaublicher Sieg. Sechs Weltmeisterschaften: Wer hätte jemals davon zu träumen gewagt?"

Seinen Vater so lächeln zu sehen, sagt einfach alles, meint Hamilton. "Er hat mich vom ersten Tag an unterstützt. Genau wie Linda, genau wie meine Mum. Sie haben so hart dafür gearbeitet, dass ich heute hier sein kann. Daher wollte ich, dass sie heute gemeinsam da sind", so der Mercedes-Pilot.

Und auch ein weiterer langjähriger Unterstützer hat sich nach dem Titelgewinn beim Briten gemeldet: Ron Dennis. Der ehemalige Chef von McLaren, der Hamilton seit der Kindheit förderte und ihm einen Platz in der Formel 1 gab, schrieb ihm eine SMS.

"Wenn er gerade zusieht, möchte ich ihm meine Liebe schicken und mich dafür bedanken, dass er mich entdeckt und an mich geglaubt hat, als ich erst zehn Jahre alt war", sagt Hamilton. "Ohne Ron wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier."

Mit Bildmaterial von LAT.