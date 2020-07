So erklärt Valtteri Bottas seinen "Frühstart", der keiner war

"Ich habe es am Start verloren", sagt Valtteri Bottas nach dem Ungarn-Grand-Prix, den er hinter Lewis Hamilton und Max Verstappen auf Position drei beendet hat. Das ist ihm aber auch nur dank einer Aufholjagd gelungen. Denn aufgrund eines missglückten Starts war Bottas direkt nach dem Losfahren um einige Plätze zurückgereicht worden.

Was aber ist genau geschehen? Die TV-Bilder zeigten Bottas' Auto, wie es sich schon vor dem Ampelsignal in Bewegung setzte, dann aber wieder stoppte. Ein Frühstart? Nicht im Sinne des Formel-1-Reglements, weil Bottas die entsprechende Kontaktschleife im Boden der Rennstrecke nicht ausgelöst hatte.

Formel-1-Experte Alexander Wurz erklärt dazu im 'ORF', Bottas' Fahrzeug habe sich nach der ersten Bewegung noch auf der gelben Linie in der Startbox befunden.

Wie es zum "Frühstart" gekommen ist

Dass es kein Frühstart geworden sei, habe Bottas "wahnsinnigem Glück" zu verdanken, meint Wurz weiter. Sein Gesamturteil zur Situation: "Es war ein grottenschlechter Start."

Bottas selbst sieht es nicht anders, hat aber eine Erklärung für sein frühes "Zucken". Die lautet: "Ich reagierte auf ein Licht an meinem Display, das ausging. Keine Ahnung, warum das passiert ist, aber irgendwas änderte mein Display und ich reagierte darauf, und nicht auf die Ampel. Dann musste ich den Startvorgang noch einmal durchspielen."

Als die anderen bereits Fahrt aufgenommen hatten, setzte sich Bottas mit seinem Mercedes gerade erst in Bewegung. "Er ist dann in der Zwickmühle, passiv und kommt schlecht weg", erklärt Wurz. "Und er ist dann bis auf den siebten Platz zurückgefallen. So hat er sein Rennen verloren und somit auch die WM-Führung."

Bottas verliert die WM-Führung an Hamilton

Bottas stimmt zu: "[Der Start] hat mein Rennen sehr schwierig gestaltet. Ich kam von P2 in der Startaufstellung und wollte gewinnen. Ich habe es aber am Start verloren."

Und am Ende kam er nicht an Red-Bull-Mann Max Verstappen vorbei, obwohl er einen Reifenvorteil hatte. Der zusätzliche Stopp habe sich "heute nicht ausgezahlt", sagt Bottas.

Sein Fazit: "Ich kämpfte bis zum Schluss und es sind immer noch gute Punkte." Doch wie Wurz schon sagte: Der Spitzenplatz in der Fahrerwertung ist weg, weil Hamilton gewonnen hat. Und so meint Bottas, er nehme "ein paar Lektionen" aus dem aktuellen Rennwochenende mit, "damit wir in Silverstone stark sein können".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.