"So gefährlich wie möglich": So wurde Zandvoort umgebaut

Wenn die Formel 1 am kommenden Wochenende erstmals seit 1985 wieder ein Rennen in Zandvoort fährt, findet das auf einer im Vergleich zu damals umgebauten Strecke statt. Zentrales Merkmal des Umbaus ist die Transformation der Zielkurve in eine Steilwand mit einem "Banking" von 18 Grad. Das ist doppelt so steil wie etwa in Indianapolis.

Eine Videodokumentation beschäftigt sich nun mit dem Entstehungsprozess des Umbaus. Streckendesigner Jarno Zaffelli, Gründer und CEO von Dromo Circuit Design, spricht darin über die Philosophie, die hinter der Neugestaltung von Zandvoort steht - und verrät, wie mutig er und sein Team an die Aufgabe herangegangen sind.

"Wir wünschen uns doch Strecken, die als so gefährlich wie möglich wahrgenommen werden", sagt Zaffelli in der Dokumentation. "Wenn du dich nur von der Sicherheit treiben lässt, baust du keine echte Rennstrecke. Dann baust du einen Parkplatz und Auslaufzonen."

"Du musst dich davon treiben lassen, wie eine Strecke gefahren wird, was das Gefühl beim Fahren ist, welches Feedback kommt. Erst dann musst du dich darum kümmern, die Strecke nach objektiven Kriterien sicher zu machen. Aber dabei hilft die FIA. So konnten wir uns auf die Strecke selbst und auf ihr Design konzentrieren."

Zaffelli betont, er habe versucht, die "Seele einer bestehenden Strecke zu verbessern" - auch, weil der konkrete Auftrag der Eigentümer lautete: "Tut, was ihr tun müsst. Wir wollen einen Achterbahneffekt." Darauf habe er geantwortet: "Okay. Wir sind die Richtigen dafür. Wir machen das!"

Wie Zaffelli und sein Team an die Aufgabe herangegangen sind, wie schwierig die Umbauarbeiten insbesondere der Steilkurve in der Praxis waren und was die Formel 1 beim Grand Prix der Niederlande 2021 erwartet, das gibt's in voller Länge in dem spannenden Video (in englischer Sprache) zu sehen.

Mit Bildmaterial von Circuit Park Zandvoort.