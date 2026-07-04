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So hat Lewis Hamilton das Duell mit Kimi Antonelli verloren

Ein Überholmanöver auf der "Hangar Straight" entschied den Sprint in Silverstone: So erklären Lewis Hamilton und Kimi Antonelli den Führungswechsel

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Veröffentlicht:
So hat Lewis Hamilton das Duell mit Kimi Antonelli verloren

Führungswechsel: Kimi Antonelli überholt Lewis Hamilton im Silverstone-Sprint

Foto: Sutton Images

"Ich habe wirklich alles gegeben", sagte Lewis Hamilton nach dem Sprint in Silverstone 2026. Doch zum Heimsieg reichte es nicht für den Ferrari-Fahrer: Nach anfänglicher Führung fing ihn noch Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli ab. Hamilton wurde Zweiter.

Die Entscheidung fiel in Runde acht: Antonelli fuhr mit Überschuss aus dem Windschatten von Hamilton heraus und überholte ihn auf der langen "Hangar Straight". Hamilton hatte dieser Attacke nichts entgegenzusetzen.

"Als er erst einmal im Überholmodus war, konnte ich ihn nicht mehr abschütteln", erklärte Hamilton nach dem Sprint. "Er hing mir von da an permanent im Getriebe. Ich wusste, es war nur noch eine Frage der Zeit. Und dann schoss er schon auf der halben Geraden an mir vorbei."

Das bessere Energiemanagement entscheidet

Hamilton schiebt den Verlust der Führung kurz vor Rennhälfte auf das bessere Energiemanagement von Mercedes. Antonelli sagte später: "Ich wusste, dass meine Chance kommen würde. Ausgangs Kurve 4 war ich bereits nahe dran. Dann setzte Lewis Zusatzleistung ein, aber ich wartete ab. Als er dann seine Leistungsdecke erreichte, setzte ich alles ein, was ich noch hatte. So konnte ich das Manöver durchziehen."

Danach ging es für Antonelli nur noch darum, einen möglichen Gegenangriff von Hamilton abzuwehren und das Rennen nach Hause zu fahren. Doch Hamilton startete keinen Konter, sondern verlor den Anschluss an Antonelli, der sich rasch absetzte und letztlich ungefährdet gewann.

Dafür gab es Lob von Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Kimi hat das wirklich gut gemacht", sagte Wolff im Sky-Gespräch. "Er hat Lewis eingeholt und dann ist er auch davongefahren. Er hatte unheimlich viel Pace."

Ferrari als "die große Überraschung" in Silverstone

Dass Hamilton überhaupt so lange führen und mithalten konnte, ist seiner Aussage zufolge "die große Überraschung" an diesem Wochenende in Silverstone. Denn bis Donnerstag hatten die Ferrari-Ingenieure laut Hamilton gedacht, sie wären um "sechs, sieben Zehntel" pro Runde im Rückstand.

Aber woher kommt dann der Ferrari-Speed in Silverstone? "Das kann ich nicht beantworten", sagte Hamilton. "Ich habe meinen Leuten die gleiche Frage nach dem Sprint-Qualifying gestellt, aber sie haben derzeit auch noch keine Antworten."

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