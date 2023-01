So nahe kam Ken Block einst einem Formel-1-Test

Audio-Player laden

Die Schockwellen, die nach dem Tod von Ken Block durch die Motorsport-Gemeinschaft gingen, haben ihre eigene Geschichte über den Einfluss erzählt, den er auf alle hatte.

Denn auch wenn die Wettbewerbsarena des Amerikaners die Rallye-Autos waren, reichte sein Einfluss weit über Asphalt und Schotterpisten hinaus - und reichte nicht nur in das Formel-1-Fahrerlager, sondern auch in die weite Welt.

Blocks Gymkhana-Videos waren der Stoff, aus dem Legenden sind, denn seine bahnbrechende Nutzung sozialer Medien, um den Nervenkitzel des modernen Motorsports zum Mainstream zu machen, war allem voraus, was Meisterschaftsorganisatoren, Teams oder Fahrer zu dieser Zeit taten.

Pirelli plante Blocks Formel-1-Debüt 2011

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button bringt die Gefühle vieler Menschen zum Tod von Block perfekt auf den Punkt. "Ich bin schockiert über den Tod von Ken Block", schreibt Button. "Ein solches Talent, das so viel für unseren Sport getan hat."

"Er war ein echter Visionär mit seinem eigenen, einzigartigen Stil und einem ansteckenden Lächeln. Unser Sport hat heute einen der Besten verloren, vor allem aber einen großartigen Menschen."

Blocks Einfluss und sein Status als Superstar waren so groß, dass der Formel-1-Reifenlieferant Pirelli ihm vor einem Jahrzehnt sogar den Weg ebnete, um einen Grand-Prix-Wagen zu testen - bevor die Pläne scheiterten.

Pirelli wollte WRC-Erfolg mit Formel 1 verbinden

Pirelli hatte in der WRC intensiv mit Block zusammengearbeitet und sah nach der Rückkehr in die Formel 1 im Jahr 2011 die Möglichkeit eines Formel-1-Einsatzes für Block, um die globale Präsenz in den beiden führenden Weltmeisterschaftskategorien zu unterstreichen.

Ausgehend von einer Anfrage von Rafael Navarro, dem damaligen Leiter der Motorsport-Medienarbeit von Pirelli in den Vereinigten Staaten, über die Möglichkeit eines Formel-1-Tests, war es der damalige Pirelli-Motorsportchef Paul Hembery, der die Räder in Bewegung setzte, um einen Plan auszuarbeiten.

Dank der Vereinbarung zwischen Pirelli und Toyota, den zwei Jahre alten TF109 das ganze Jahr 2011 hindurch für die Entwicklungsarbeit zu nutzen, wurde ein Auto gefunden.

Diesen Toyota TF109 aus dem Jahr 2009 hätte Ken Block testen sollen Foto: Toyota

Und auch ein Datum wurde festgelegt: Pirelli plante einen dreitägigen Test in Monza im August 2011. An den ersten beiden Testtagen sollte Lucas di Grassi die Reifenarbeit übernehmen, bevor er für den letzten Tag an Block übergeben würde.

Plante Block Stunts im Formel-1-Auto?

Alles wurde festgelegt, und Pirelli gab Blocks Test beim Großen Preis von Kanada bekannt, wo er von dieser Gelegenheit begeistert war. Bei seinem Auftritt im Fahrerlager von Montreal sagte Block: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas überhaupt möglich sein würde."

"Aber Pirelli sah die Idee, etwas Einzigartiges und Anderes mit mir zu machen. Sie sind ein großartiger Partner für alles, was ich bisher gemacht habe, also ist das für mich ein wahr gewordener Traum. Ich habe so wenig Erfahrung mit Asphaltrennen, dass es eine große Lernerfahrung für mich sein wird."

Bei Blocks Test wäre es aber nicht nur darum gegangen, Erfahrungen im Formel-1-Auto zu sammeln, sondern er spielte auch mit dem Gedanken, einige Stunts im Gymkhana-Stil zu absolvieren.

Als er in Montreal über diese Möglichkeit angesprochen wurde, lächelte Block: "Ich werde sehen, wozu ich sie überreden kann. Natürlich ist es ein sehr teures Auto, aber ich habe ein paar Fragen gestellt und sie haben mich etwas seltsam angeschaut. Ich werde sehen, was möglich ist."

Woran der Coup letztendlich scheiterte

Einige Wochen nach dem Grand-Prix-Wochenende in Kanada reiste Block zum Toyota-Hauptquartier in Köln, um seine Vorbereitungen für den Test zu intensivieren.

An diesem Tag sollte er im Formel-1-Simulator fahren, um sich an die Geschwindigkeit und die Anforderungen der Grand-Prix-Maschinen zu gewöhnen (zumal er zuvor noch nie einen Einsitzer auf höchstem Niveau gefahren war), und außerdem eine Sitzanpassung für den Test vornehmen.

Und genau hier stießen Toyota und Block auf einen Knackpunkt. Seine Körpergröße von 1,83 Metern war zwar kein völliges Hindernis, da einige Formel-1-Fahrer größer waren, aber seine Statur und seine Körperform - und insbesondere die Länge seiner Beine - stellten ein größeres Problem dar.

Man darf nicht vergessen, dass der TF109 für die viel kleineren Jarno Trulli und Timo Glock konzipiert worden war. Block konnte zwar im Auto sitzen, um die Überrollbügel zu unterschreiten, aber dabei waren seine Beine so positioniert, dass sie die Bewegung des Lenkrads blockierten.

Pirelli über Test-Absage: "Haben nicht aufgegeben"

Toyota versuchte mit einigen Änderungen am Auto Abhilfe zu schaffen, musste aber einige Wochen später die Pläne aufgeben, Block für den Test im August zuzulassen, da die Zeit knapp wurde. Pirelli versuchte weiterhin, Alternativen zu finden, und schaute sich sogar an, welche Möglichkeiten es bei Autos der vorherigen Generation gab, aber ohne Erfolg.

"Wir haben nicht aufgegeben", sagt Hembery heute, als er über seine Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Block nachdenkt. "Aber der Umfang der Modifikationen wäre einfach zu groß gewesen."

"Man muss bedenken, dass Toyota zu dieser Zeit im Grunde genommen am Ende war [das Unternehmen hatte sich Ende 2009 aus der Formel 1 zurückgezogen]. Sie hatten nicht die Stärken, die sie vorher hatten. Daher waren unsere Möglichkeiten, solche Änderungen vorzunehmen, zu begrenzt."

"Am Ende konnten wir es leider nicht umsetzen. Ich weiß, wie enttäuscht Ken war, denn er war auf der Suche nach Nervenkitzel. Die Gelegenheit, so etwas zu tun, bietet sich nur einmal im Leben, und das hat sich leider nicht ergeben."

Formel 1 wollte Block nicht in die Startaufstellung lassen

Hembery ist der Meinung, dass der Test, wenn er stattgefunden hätte, ein wichtiger Moment für die Formel 1 gewesen wäre, um ein neues Publikum anzusprechen, zu einer Zeit, als der Sport noch nicht so sehr auf die jüngere Generation ausgerichtet war wie heute.

Tatsächlich musste Hembery beim Grand Prix von Kanada sogar hart darum kämpfen, dass Block eine Berechtigung für die Startaufstellung erhielt, weil die Formel 1 nicht davon überzeugt war, dass sein Name groß genug war, um eine solche zu rechtfertigen.

Ken Block beim Goodwood Festival of Speed 2016 Foto: LAT

Der Jubel der Fans und die Tatsache, dass sich die Mechaniker um ihn scharten, um Selfies mit ihm zu machen, gaben Hembery Recht, dass er genau die Person war, die die Formel 1 brauchte, um mehr daraus zu machen - und dass der Test nur dazu beitragen würde, die Dinge noch mehr zu beschleunigen.

Hembery: Formel 1 war damals "müde und behäbig"

"Man muss bedenken, dass die Formel 1, als wir in den Sport kamen, ein wenig müde und behäbig war", sagt Hembery. "Es war nicht viel los auf der Strecke. Ich denke also, dass es sensationell gewesen wäre, wenn Ken etwas ganz anderes gemacht hätte, nämlich ein Formel-1-Auto im Ken-Stil um die Strecke zu fahren und herauszufinden, wie er es bewegen und so zum Laufen bringen könnte, wie er es fahren würde."

"Es hätte großen Spaß gemacht, das zu tun. Und es ist natürlich sehr bedauerlich, dass wir es nicht tun konnten." Obwohl Hemberys Weggang von Pirelli vor einigen Jahren dazu geführt hat, dass sich seine Wege in letzter Zeit nicht mehr so oft mit denen von Block gekreuzt haben, hat das die Betroffenheit über seinen Tod nicht gemildert.

"Ken wollte einfach nur Spaß haben und bis ans Limit gehen", fügt Hembery hinzu. "Er war einer der großen Nervenkitzel-Sucher, der seine Liebe und Leidenschaft für den Rallyesport und das Herumrutschen in einem Auto voll ausleben wollte. Als Showman war er der Beste."

"Er war auch nicht überheblich. Er hatte kein Ego. Er war wie ein Freund in der Kneipe: einfach ein Kerl, der Spaß hat. Wenn man mit Ken zusammen war, musste man immer lachen, scherzen und lächeln. Ich bin am Boden zerstört."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.