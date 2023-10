So opulent feiert Lewis Hamilton den Geburtstag seiner Bulldogge Roscoe

Lewis Hamilton scheint den Ärger über die Disqualifikation beim Grand Prix der USA in Austin verdaut zu haben. Denn vor dem Grand Prix von Mexiko am kommenden Wochenende nahm sich der Mercedes-Superstar Zeit, um am Mittwoch mit seiner Bulldogge Roscoe dessen elften Geburtstag zu feiern.

Und wenn Hamilton mit seinem Hund Geburtstag feiert, dann ist es mit einem einfachen Leckerli nicht getan. Auf Roscoes Instagram-Account postete der siebenmalige Formel-1-Weltmeister ein Foto jener Hundeparty (die nicht wenige Follower an einen Kindergeburtstag erinnern dürfte), auf dem Roscoe mit seinen fünf engsten Freunden zu sehen ist.

Die sechs Hunde sitzen artig rund um einen weißen Couchtisch, dekoriert mit Partyhüten, und Roscoe trägt als Geburtstagskind eine Krone und einen lila Plüschschal. Auf dem Tisch steht eine Geburtstagstorte. Vegan, versteht sich, schließlich isst Roscoe kein Fleisch. Genau wie sein Herrchen. Dahinter hängen mit Helium gefüllte Ballons.

"One time's for's the birthday boy'sss", lautet die Caption unter dem Foto. Eine Vermenschlichung, die auf manche bizarr anmuten mag - für Hamilton aber ganz normal ist. Seit 2013 ist Roscoe sein treuer Begleiter, der mit ihm im Privatflieger um die Welt jettet, und seit 2020 sind die beiden Hamiltons nur noch zu zweit.

Vor drei Jahren ist Coco, Roscoes Spielgefährte, mit Verdacht auf Herzinfarkt gestorben. Hamilton war damals niedergeschlagen und postete auf Instagram: "An ihrem letzten Tag haben wir noch einen besonderen Moment erlebt, den ich nie vergessen werde. Ich werde ihr Schnarchen vermissen, und wie doll sie sich immer gefreut hat, wenn sie mich sah."

Hamilton betreibt für Roscoe einen eigenen Instagram-Account, der auch nach Cocos Tod immer noch @roscoelovescoco heißt. Der Account hat 947.000 Follower. Zum Vergleich: Aston-Martin-Pilot Lance Stroll folgen auch nur etwas mehr als eine Million Fans auf der Social-Media-Plattform des Meta-Konzerns.

Roscoe ist für Hamilton so etwas wie ein bester Freund. Der Formel-1-Star hat sogar das Sperma der Bulldogge einfrieren lassen, um in Zukunft gegebenenfalls Nachfahren züchten zu können. Und Roscoe verdient sein eigenes Geld als Model. Tagesgage: umgerechnet 660 Euro. Ein Honorar, von dem viele Mechaniker oder Journalisten in der Formel 1 nur träumen können.

Roscoe ist laut Instagram-Biografie "eine vegane Bulldogge, die es liebt, zu reisen, Ball zu spielen und von den Mädels angehimmelt zu werden, besonders, wenn sie mir den Bauch kraulen". Und: "Ich mag Frisbee und Tennis."

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Hamilton Roscoes Geburtstag in großem Stil feiert. Bereits vor einem Jahr, als der Hund mit zehn Jahren "einen Runden" hatte, gab's eine fette Hundeparty mit einer Geburtstagstorte.

Hamilton schrieb damals: "Wir haben so viel zusammen durchgemacht - es fühlt sich an, als wären wir gemeinsam aufgewachsen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Nächte er mich mit seinem Schnarchen wachgehalten hat. Aber er ist immer noch mein bester Freund und ein solcher Segen in meinem Leben. Roscoe, Papi liebt dich!"

Mit Bildmaterial von roscoelovescoco (Instagram).