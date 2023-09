So schlimm wie vor den neuen Regeln? Fahrer in Sorge wegen Dirty Air

Die aktuellen Formel-1-Autos mit Ground-Effect werden allmählich so schwierig in der Verfolgung wie die Boliden aus der Zeit davor - das behaupten jedenfalls mehrere Fahrer. Das Problem der Dirty Air sei 2023 definitiv zurückgekehrt.

Ein spektakulärer Großer Preis von Italien mit einer Reihe von Überholmanövern und viel Rad-an-Rad-Action hat gezeigt, was mit der aktuellen Generation von Autos möglich ist. Dennoch gibt es nun einige Bedenken über die Auswirkungen der Entwicklungsrichtungen, die die Teams einschlagen.

Denn während sie nach Wegen für bessere Performance suchen, führt dies unweigerlich zu einem verstärkten Outwash-Effekt, also einer Verwirbelung des Luftstroms. Dieser beschneidet bekanntermaßen die Fähigkeit der Autos, einander zu folgen.

Aus diesem Grund sind einige Fahrer der Meinung, dass die Formel 1 noch stärker auf DRS setzen muss, wenn es auf bestimmten Strecken überhaupt eine Chance zum Überholen geben soll.

Carlos Sainz (Ferrari) sagt etwa: "Ich denke, dass wir auf 99 Prozent der Strecken DRS brauchen werden, und zwar ein starkes DRS, denn diese Autos vom Anfang des Jahres werden langsam ein bisschen wie 2021 oder 2020. Mit denen war es schwierig, zu folgen. Natürlich ist Monza ein Sonderfall, aber auf den restlichen Strecken werden wir das DRS brauchen."

Weltmeister Max Verstappen, dessen Überholmanöver in diesem Jahr durch seinen enorm schnellen Red Bull begünstigt wurden, bestätigt die Ansicht, dass die aktuellen Autos immer schwieriger zu fahren sind: "Ich denke, auf den meisten Strecken haben wir immer noch Probleme, zu folgen oder zu überholen", sagt der Red-Bull-Pilot. "Zu Beginn des Jahres haben sich viele Leute über das Überholen beschwert."

"Natürlich gibt es hier [in Monza] weniger DRS-Effekt, weil es fast keinen Flügel am Auto gibt. Aber ich denke, es hängt wirklich von der Strecke ab. In Monza zum Beispiel, wenn Carlos das Auto beim Anbremsen von Kurve 1 in die Mitte bringt, ist es fast unmöglich, etwas zu tun. Wenn ich ausscheren will und er nur ein wenig nach rechts ausweicht, gibt es keinen Platz mehr", erklärt Verstappen.

Sergio Perez unterstützt die Ansicht, dass die Formel 1 den Effekt von DRS an einigen Stellen erhöhen müsse, wenn die Rennen gut bleiben sollen. "Ich stimme auf jeden Fall zu", sagt der Mexikaner.

"Ich denke, weniger DRS ist definitiv nicht der richtige Weg. Ich glaube also nicht, dass wir an anderen Orten mit weniger DRS fahren können. Wenn überhaupt, dann brauchen wir das DRS an manchen Stellen mehr, um bessere Rennen fahren zu können."

