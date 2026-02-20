"So viel besser": Warum Liam Lawson seine sozialen Netzwerke deaktiviert hat
Liam Lawson hat nach Hass-Attacken zu Beginn der Saison 2025 seine Profile in den sozialen Netzwerken deaktiviert - Eine Entscheidung, die der 24-Jährige nicht bereut
Liam Lawson hat seine sozialen Netzwerke gelöscht
Liam Lawson erlebt bislang keine leichte Karriere in der Formel 1 erlebt: Der 24-jährige Neuseeländer startete die Saison 2025 an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull, wurde jedoch bereits nach zwei Rennen aufgrund schwacher Leistungen durch Yuki Tsunoda ersetzt.
Das führte in den sozialen Netzwerken zu heftiger Kritik und teils bösartigen Kommentaren gegen Lawson. Im Gypsy Tales Podcast verrät der Racing-Bulls-Pilot nun, dass ihn der Online-Hass sogar dazu brachte, seine Social-Media-Kanäle zu deaktivieren - eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut.
"Es ist so viel besser. Wirklich, so viel besser", gibt Lawson zu. "Es kann ein so toxischer Ort sein. Ich habe Mitleid mit den Leuten. Ich habe die Schule früh verlassen, aber ich hatte das Gefühl, gerade noch das Alter erwischt zu haben, in dem Social Media groß wurde."
"Zumindest in Neuseeland war Facebook wahrscheinlich das Hauptmedium. Instagram war noch ziemlich neu", ergänzt der 24-Jährige. "Ich habe das Gefühl, dass Neuseeland in mancher Hinsicht wirklich hinterherhinkt." Das sei jedoch gut so, denn dem Mobbing in den sozialen Netzwerken sei kaum zu entkommen.
"Man würde so etwas nie persönlich sagen"
Der Hass im Internet sei ein ernstzunehmendes Problem, betont Lawson, dessen Profile mittlerweile wieder sichtbar sind. Die meisten Beiträge lassen sich allerdings nicht kommentieren. "In 99 Prozent der Fälle würden die Leute das, was sie online schreiben, nie jemandem ins Gesicht sagen", ist der Neuseeländer überzeugt.
"Und genauso ist es in unserem Sport, wenn wir damit zu tun haben. Natürlich lese ich das jetzt nicht mehr, aber es ist genau diese Art von Problem. Die Menge an Negativität gegenüber Fahrern oder Teams, die Fans nicht mögen, und die Unmenge an negativen Kommentaren, die da draußen verbreitet werden, und die verrückten Dinge, die gesagt werden."
"Man würde so etwas nie persönlich sagen, geschweige denn den Mut haben, so auf jemanden zuzugehen", glaubt Lawson, der auch an das Niveau dieser Kommentare erinnert: "Manche der verrückten Dinge, die sich diese Typen ausdenken, sind viel zu einfach."
