Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Neue Strecke, alte Stärke? Marc Marquez zweifelt an seinem größten Vorteil

MotoGP
Buriram
Neue Strecke, alte Stärke? Marc Marquez zweifelt an seinem größten Vorteil

MotoGP in Goiania: Viel Lob für die neue Strecke, aber Zweifel beim Überholen

MotoGP
Goiania
MotoGP in Goiania: Viel Lob für die neue Strecke, aber Zweifel beim Überholen

Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

Formel 1
Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

Ferrari-Teamchef: "Macarena"-Heckflügel wohl auch im Japan-Training, aber ...

Formel 1
Shanghai
Ferrari-Teamchef: "Macarena"-Heckflügel wohl auch im Japan-Training, aber ...

IMSA-Kalender 2027 mit mehreren Jubiläen frühzeitig präsentiert

IMSA
IMSA-Kalender 2027 mit mehreren Jubiläen frühzeitig präsentiert

Wende bei Aston Martin: Newey gibt auf, Jonathan Wheatley wird neuer Teamchef

Formel 1
Wende bei Aston Martin: Newey gibt auf, Jonathan Wheatley wird neuer Teamchef

GT Summer Series holt deutsche Le-Mans-Legende als Mentor

Allgemeines
GT Summer Series holt deutsche Le-Mans-Legende als Mentor

FIA ernennt Paul Burns als neuen stellvertretenden Formel-1-Rennleiter

Formel 1
FIA ernennt Paul Burns als neuen stellvertretenden Formel-1-Rennleiter
Formel 1 Shanghai

Sogar Antonelli gibt zu: Warum George Russell der stärkere Mercedes-Pilot ist

Kimi Antonelli hat Teamkollege George Russell in China geschlagen und einen Sieg gefeiert - doch der Italiener zeigt im direkten Mercedes-Vergleich noch Schwächen

Sönke Brederlow Giacomo Rauli
Bearbeitet:
Trotz Antonelli-Sieg: Was Teamkollege George Russell aktuell stärker macht

George Russell zeigt Kimi Antonelli aktuell noch, wo es langgeht

Foto: Formel 1

Für alle Kritiker von Mercedes-Youngster Kimi Antonelli steht fest: Der 19-jährige Italiener hat den Großen Preis von China gewonnen, weil Teamkollege George Russell im Qualifying mit technischen Problemen zu kämpfen hatte und sich im Rennen vor allem auf die beiden Ferrari-Piloten konzentrieren musste.

Eigentlich ist der Brite aber der bessere Mercedes-Pilot, oder? Eine Vermutung, die sogar Andrea Kimi Antonelli selbst nicht vollständig von der Hand weist. "Ich bin zufrieden mit dem W17. Es gibt aber noch Verbesserungspotenzial, um ihn besser in den Griff zu bekommen", gibt der 19-jährige Italiener nach seinem Formel-1-Debütsieg offen zu.

Was der erfahrenerer Teamkollege aktuell noch besser macht als Antonelli? "George findet beim Batteriemanagement etwas schneller die richtige Balance als ich, weil ich noch instinktiv handle, und gerade bei diesen Motoren kann man sich das nicht leisten", räumt der Mercedes-Younster ein.

Kimi Antonelli fehlt die Formel-1-Erfahrung

"Deshalb hatte ich im Vergleich zu George manchmal etwas Mühe. Aber das Auto fühlt sich gut an." Sein Debütsieg in China soll daher keine einmalige Sensation bleiben, sondern der Auftakt zu einer erfolgreichen Saison sein. "Diese Tage helfen einem, sich seiner Fähigkeiten und seines Potenzials bewusster zu werden."

" data-widget="video">

"Sie geben einem mehr Selbstvertrauen", betont Antonelli, der zugleich realistisch bleibt: "George zu schlagen ist sehr schwierig. Es wird viel Arbeit erfordern, um eine Chance zu bekommen, aber ich denke, der erste Sieg wird in gewisser Weise den Druck nehmen."

Dennoch gilt Russell weiterhin als Favorit auf den diesjährigen WM-Titel - und das nicht ohne Grund. "Ein weiterer Bereich, in dem ich noch viel lernen muss? Erfahrung", weiß Antonelli, der gerade einmal seine zweite Saison in der Königsklasse begonnen hat.

Kimi Antonelli macht aktuell zu viele Fehler

Sein britischer Teamkollege ist hingegen schon in seiner achten Saison unterwegs, was ihm einen klaren Vorteil verschafft. "Es bedeutet, im entscheidenden Moment alles zusammenzubringen und Fehler so gut wie möglich zu minimieren", betont Antonelli.

Der 19-Jährige blieb an den ersten beiden Rennwochenenden nicht fehlerfrei: Auf einen heftigen Unfall im dritten Australien-Training folgte ein Patzer im Qualifying, und auch im China-Sprint erlaubte sich der Mercedes-Pilot einen kostspieligen Fehler nach dem Start. Diese Kleinigkeiten könnten am Ende teuer werden.

"Erfahrung spielt eine entscheidende Rolle, denn sie ermöglicht es einem, die Situation unter allen Bedingungen zu kontrollieren: Selbst wenn man in Schwierigkeiten steckt, findet man schnell einen Ausweg", ergänzt der Italiener, der sich in der Schlussphase des China-Grand-Prix auch noch einen heftigen Verbremser leistete.

"Aber ich will meine Chancen optimal nutzen", betont Antonelli selbstsicher. "Ich habe Anfang des Jahres gesagt, dass ich versuchen werde, so gut wie möglich vorbereitet zu sein, denn das ist eine Chance, die sich nicht oft bietet."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Lewis Hamilton ist überzeugt: Der erste Ferrari-Sieg ist "greifbarer als je zuvor"
Nächster Artikel Formel 1 will Sprints verdoppeln - doch ein Detail gibt Lewis Hamilton zu denken
Mehr von
Sönke Brederlow

Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

Formel 1
Formel 1
Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

Ferrari-Teamchef: "Macarena"-Heckflügel wohl auch im Japan-Training, aber ...

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Ferrari-Teamchef: "Macarena"-Heckflügel wohl auch im Japan-Training, aber ...

Wende bei Aston Martin: Newey gibt auf, Jonathan Wheatley wird neuer Teamchef

Formel 1
Formel 1
Wende bei Aston Martin: Newey gibt auf, Jonathan Wheatley wird neuer Teamchef
Mehr von
George Russell

Formel 1 will Sprints verdoppeln - doch ein Detail gibt Lewis Hamilton zu denken

Formel 1
Formel 1
Formel 1 will Sprints verdoppeln - doch ein Detail gibt Lewis Hamilton zu denken

Mercedes-Teamchef Toto Wolff scherzt: "Ich dachte, wir hätten drei Autos ..."

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Mercedes-Teamchef Toto Wolff scherzt: "Ich dachte, wir hätten drei Autos ..."

George Russell: "Ich habe auf die Kollision bei Ferrari gewartet"

Formel 1
Formel 1
Shanghai
George Russell: "Ich habe auf die Kollision bei Ferrari gewartet"
Mehr von
Mercedes

Peter Bonnington verrät den Unterschied zwischen Hamilton und Antonelli

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Peter Bonnington verrät den Unterschied zwischen Hamilton und Antonelli

Verdichtungsverhältnis: Warum das neue Messverfahren "kein Gamechanger" ist

Formel 1
Formel 1
Verdichtungsverhältnis: Warum das neue Messverfahren "kein Gamechanger" ist

Wie Jim Clark: Das steckte hinter Antonellis besonderer Geste in China

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Wie Jim Clark: Das steckte hinter Antonellis besonderer Geste in China

Aktuelle News

Neue Strecke, alte Stärke? Marc Marquez zweifelt an seinem größten Vorteil

MotoGP
Buriram
Neue Strecke, alte Stärke? Marc Marquez zweifelt an seinem größten Vorteil

MotoGP in Goiania: Viel Lob für die neue Strecke, aber Zweifel beim Überholen

MotoGP
Goiania
MotoGP in Goiania: Viel Lob für die neue Strecke, aber Zweifel beim Überholen

Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

Formel 1
Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

Ferrari-Teamchef: "Macarena"-Heckflügel wohl auch im Japan-Training, aber ...

Formel 1
Shanghai
Ferrari-Teamchef: "Macarena"-Heckflügel wohl auch im Japan-Training, aber ...