"Sommermeister" Antonelli: Diese Fahrer wurden nicht Weltmeister

Seit 2009 existiert in der Formel 1 eine vorgeschriebene Sommerpause in den Fabriken. In Verbindung damit gab es in den vergangenen Jahren also immer auch einen "Sommermeister" (analog zum "Herbstmeister" im Fußball), der die Fahrer-WM zur Pause angeführt hat.

2026 liegt Mercedes-Pilot Kimi Antonelli zu diesem Zeitpunkt in der Weltmeisterschaft vorn. Der gerade einmal 19-Jährige, der erst im August seinen 20. Geburtstag feiert, ist damit der bislang jüngste "Sommermeister" in der Geschichte der Formel 1.

Eine Garantie für einen Titelgewinn am Ende des Jahres ist diese inoffizielle Auszeichnung allerdings nicht. Seit der Einführung der Sommerpause im Jahr 2009 kam es nämlich bereits ganze sieben Mal vor, dass der zur Pause führende Fahrer letztendlich nicht Weltmeister wurde.

Gleich im Jahr 2010 passierte Mark Webber dieses "Malheur". Der Red-Bull-Pilot zog am Ende des Jahres den Kürzeren gegen seinen Teamkollegen Sebastian Vettel, der damals seinen ersten WM-Titel holte, während Webber lediglich WM-Dritter hinter Vettel und Fernando Alonso wurde.

Zwei Jahre später drehte Vettel einen Rückstand zur Sommerpause erneut um. Satte 42 Punkte lag der Deutsche zur Sommerpause 2012 bereits hinter Alonso - wurde am Ende des Jahres aber trotzdem erneut Weltmeister. Einen größeren Rückstand zur Pause holte in der Formel-1-Geschichte bislang noch niemand auf.

2014 hätte Nico Rosberg der erste Formel-1-Weltmeister der neuen Hybridära werden können. Da lag er zur Sommerpause elf Punkte vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Titel ging nach unter anderem fünf Siegen in Folge in der zweiten Saisonhälfte aber noch an den Briten.

2016 revanchierte sich Rosberg, der "Sommermeister" Hamilton den Titel schließlich noch wegschnappte, während 2017 Ferrari-Pilot Sebastian Vettel die Nase zur Pause vorn hatte, der Titel schließlich aber doch ein weiteres Mal an Hamilton und Mercedes ging.

Auch im Jahr 2021 spielte Hamilton, inzwischen mit sieben Titeln Formel-1-Rekordweltmeister, wieder eine Rolle. Er führte die Weltmeisterschaft zur Sommerpause an, der Titel ging nach dem kontroversen Saisonfinale in Abu Dhabi allerdings an Max Verstappen.

Der Niederländer dominierte anschließend die Königsklasse und wurde 2022, 2023 und 2024 jeweils "Sommermeister" und auch echter Weltmeister. Erst 2025 riss die Serie und Oscar Piastri lag zur Sommerpause in der WM vorn. Weltmeister wurde am Ende aber McLaren-Teamkollege Lando Norris.

Eine Titelgarantie für Antonelli gibt es in diesem Jahr also nicht. Allerdings liegt der Italiener zur Sommerpause bereits 50 Punkte vor dem Rest der Welt. Und ein so großer Rückstand wurde seit der Einführung des "Shutdown" im Jahr 2009 noch nie in der zweiten Saisonhälfte aufgeholt.

Die komplette Übersicht über alle "Sommermeister" der Formel 1 gibt es in unserer Fotostrecke.