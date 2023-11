Sonderdesign für Las Vegas: Ferrari mit weißem Heckflügel

Ferrari wird beim nächsten Formel-1-Rennen in Las Vegas mit einer Sonderlackierung fahren, um seine amerikanische Formel-1-Geschichte zu ehren. Der italienische Rennstall hat ein brandneues Design für seinen SF-23 enthüllt, das sich durch einen weißen Heckflügel, Akzente auf der Motorabdeckung und eine weiße, runde Nummerntafel auszeichnet.

Der Wechsel zu einer komplett rot-weißen Lackierung musste von allen Ferrari-Sponsoren genehmigt werden und geht mit neuen Overalls für die Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc einher.

Die Entscheidung für eine komplett rot-weiße Lackierung ist eine Reminiszenz an die Vergangenheit von Ferrari und einige der ikonischsten Momente, die der Rennstall während der Boomjahre der Formel 1 in den Vereinigten Staaten in den 1970er-Jahren erlebt hat.

Die Farben sind fast identisch mit dem Ferrari 312B, mit dem Mario Andretti 1971 beim Großen Preis von Südafrika seinen ersten Formel-1-Sieg einfuhr. Ferrari behielt in den 70er-Jahren viel Weiß bei, unter anderem bei den WM-Titeln von Niki Lauda 1975 und 1977.

Das Weiß ging jedoch über die Flügel hinaus und zierte auch die Motorabdeckung, die auch das Rot und Grün der italienischen Nationalflagge aufwies. Nach 1978 verzichtete das Team jedoch auf die Verwendung der Farbe Weiß, auch wenn sie 1993 kurz wieder auftauchte.

Eine schwierige Saison für Jean Alesi und Gerhard Berger mit dem schwierigen F93A, der sich als nicht konkurrenzfähig und unzuverlässig erwies, führte jedoch dazu, dass Ferrari 1994 wieder ganz in Rot antrat.

In der Saison 2016 versuchte Ferrari jedoch erneut, Weiß in seine Lackierung zu integrieren, und enthüllte den SF-16H mit einem höheren Weißanteil. Nach einer schwierigen Saison, in der das Auto mit Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen keinen Rennsieg einfahren konnte, wurde das Weiß jedoch wieder verworfen.

Die Formel 1 hat viel in die Rückkehr des Grand Prix von Las Vegas investiert, und die Teams hoffen, dass die Veranstaltung sowohl in den USA als auch weltweit auf großes Interesse stößt und die Popularität der Meisterschaft weiter steigert.

Das Rennen findet bei Nacht statt und die neue Strecke führt entlang des berühmten Las Vegas Strip.

Mit Bildmaterial von Ferrari.