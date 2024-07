Sonderdesign in Spa-Francorchamps: Alpine tritt in Rot-Schwarz an!

Die Farbe Rot war in der jüngeren Formel-1-Vergangenheit meist Ferrari vorbehalten. Beim Belgien-Grand-Prix 2024 in Spa-Francorchamps (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) aber stehen nicht nur die beiden Ferrari als (teilweise) rote Rennautos in der Startaufstellung, sondern auch die beiden Alpine, die sonst mehrheitlich Schwarz und Blau/Rosa eingefärbt sind.

Der Grund für den Farbwechsel bei Alpine (zur Bildergalerie!) ist ein Sondersponsoring zum neuen Hollywood-Kinofilm "Deadpool & Wolverine": Rot und Schwarz als Markenzeichen von "Deadpool" sowie die gelben "Klauen"-Spuren von "Wolverine" sind auf dem Formel-1-Auto von Pierre Gasly und Esteban Ocon inszeniert worden. Das geschieht als Werbemaßnahme zur Filmveröffentlichung am 24. Juli 2024.

Dass ausgerechnet Alpine als Werbeträger ausgewählt wurde, ist kein Zufall: Deadpool-Schauspieler Ryan Reynolds zählt zu den Investoren im französisch-britischen Formel-1-Rennstall und dürfte damit intern kurze Entscheidungswege gehabt haben.

Und das Sonderdesign erstreckt sich nicht nur auf die beiden Fahrzeuge: Das komplette Team tritt in Belgien mit roter Arbeitskleidung an. Die Alpine-Fahrer Gasly und Ocon gestalten außerdem ihre Helme um und fahren im Look von Wolverine (Gasly) und Deadpool (Ocon).

Sonderdesigns und rote Autos in der Formel 1

Alpine ist aber nicht das erste Formel-1-Team, das in diesem Jahr mit einem Sonderdesign vorfährt. Spitzenreiter in dieser "Wertung" ist McLaren mit zwei unterschiedlichen Versionen in Japan und Monaco. Auch Ferrari und Racing Bulls (in Miami) sowie Red Bull und Williams (in Silverstone) haben bereits die übliche Farbgebung gegen Sonderdesigns eingetauscht.

Mehrheitlich rote Fahrzeuge hat neben Formel-1-Traditionsteam Ferrari in den zurückliegenden Jahrzehnten kurzzeitig Williams eingesetzt, als es 1998 und 1999 für seinen damaligen Tabaksponsor die Farben wechselte.

Auch die Teams Scuderia Italia und Zakspeed waren in den Jahren davor mit viel Rot unterwegs gewesen, ebenso wie noch viel früher Alfa Romeo und Maserati - um nur einige Beispiele zu nennen.