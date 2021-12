Sonderlackierung in Abu Dhabi: Der McLaren MCL35M wird zum Kunstwerk

McLaren wird beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi in einer überarbeiteten Lackierung antreten. Das Design ist ein Kunstwerk der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebenden Künstlerin Rabab Tantawy.

Es wurde am Dienstagabend im Rahmen eines besonderen Events in Abu Dhabi enthüllt. In Aktion wird es zum ersten Mal im Freitagstraining auf dem Yas Marina Circuit zu sehen sein.

McLaren unterstützt mit der Sonderlackierung die Kampagne "Driven by Change" von Vuse, einer Marke des langjährigen Sponsors BAT (British American Tobacco). Vuse möchte aufstrebenden Künstlern, die bisher nicht die weltweite Anerkennung für ihre Arbeit erhalten haben, die sie verdienen, eine Plattform geben.

Rabab Tantawy ist die erste Künstlerin im Nahen Osten, die eine Formel-1-Lackierung entworfen hat. Dabei arbeitete sie mit dem Automobildesigner Davide Virdis zusammen.

Die Künstlerin hinter dem Spezialdesign heißt Rabab Tantawy Foto: McLaren Racing

Und sie betont: "Zusammen mit Vuse ist 'Driven by Change' eine einzigartige Gelegenheit, unsere globale Bühne zu nutzen, um aufstrebende Talente zu unterstützen und unentdeckten Kreativen die Plattform zu geben, die sie verdienen."

"Rababs Kunst ist inspirierend, und wir sind stolz darauf, ihre Papaya-geprägte Kreation an diesem Wochenende ins Rennen zu schicken." Das Design verbindet die traditionellen Farben Papaya-Orange und Blau mit nubischen Elementen.

Es ist nicht die erste Sonderlackierung des Teams in diesem Jahr. Beim Grand Prix von Monaco fuhr McLaren in einem Retrodesign zu Ehren des langjährigen Partners Gulf auf.

Mit Bildmaterial von McLaren Racing.