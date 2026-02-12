Sonny Hayes ist zurück: Produzent bestätigt Pläne für F1-Fortsetzung

Es ist offiziell: Der Blockbuster "F1" bekommt eine Fortsetzung. Produzenten-Legende Jerry Bruckheimer hat bestätigt, dass bereits an einem zweiten Teil des Formel-1-Kinofilms gearbeitet wird.

Nachdem der Film seit seinem Release im Juni 2025 weltweit eingeschlagen ist wie eine Bombe und über 530 Millionen Euro an den Kinokassen eingespielt hat, gab es bereits reichlich Spekulationen über ein mögliches Sequel. Während entsprechende Gespräche schon länger im Raum standen, machte Bruckheimer gegenüber der BBC nun Nägel mit Köpfen: "Wir arbeiten an einer Fortsetzung."

"Es war eine lange Reise, bis der Film fertig war, da wir einige Streiks überstehen mussten - aber am Ende hat der Film das Publikum auf der ganzen Welt unterhalten", so Bruckheimer beim Academy Awards Luncheon in Los Angeles über das Projekt.

Darum geht es in F1

Besonders die Zusammenarbeit mit dem Hauptdarsteller hob er hervor: "Ich hatte zuvor noch nie mit Brad Pitt gearbeitet, und es ist wirklich ein Nervenkitzel, mit Brad zu arbeiten."

Zur Erinnerung: "F1" erzählt die Geschichte des "Nomaden-Rennfahrers" Sonny Hayes (gespielt von Pitt), der in die Königsklasse zurückkehrt, um für das kriselnde APXGP-Team seines ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) an den Start zu gehen.

An der Seite von Rookie Joshua Pearce (Damson Idris) kämpft Hayes in den letzten neun Saisonrennen um den Sieg - mit dem Wissen im Hinterkopf: Bleibt der Erfolg aus, ziehen die Investoren den Stecker und verkaufen das Team.

Termin steht noch nicht fest

Ein Markenzeichen des Films: Er wurde während realer Grand-Prix-Wochenenden gedreht. So schafften es auch Stars des aktuellen Grids wie Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso und George Russell via Cameo-Auftritten auf die Leinwand. Zudem war der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton nicht nur als Berater, sondern auch als Executive Producer maßgeblich involviert.

Regisseur Joseph Kosinski hatte bereits im November 2025 angedeutet, dass er an einer Fortsetzung interessiert sei. "Wir befinden uns in einer Phase, in der wir uns ausmalen, wie das nächste Kapitel für Sonny Hayes und APXGP aussehen könnte", erklärt er gegenüber Variety.

"Basierend auf den weltweiten Reaktionen auf diesen Film ist es etwas, das die Leute sehen wollen. Ich würde mich freuen, zurückzukehren, denn wir hatten bei der Produktion dieses Teils so viel Spaß", so Kosinski weiter. Wann die Motoren für die Dreharbeiten zum zweiten Teil wieder angeworfen werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.