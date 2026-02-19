Sorgen um Zukunft von Max Verstappen? Red-Bull-Teamchef spricht jetzt Klartext
Die heftige Kritik von Max Verstappen am neuen Reglement hat zu Spekulationen über seine Formel-1-Zukunft geführt - Warum Red Bull dennoch "null Sorgen" hat
Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies im Gespräch mit Max Verstappen
Foto: Red Bull Sauber Petronas
Max Verstappen hat heftige Kritik am neuen Formel-1-Reglement geäußert: Der 28-jährige Niederländer sprach von "Formel E auf Steroiden" und machte deutlich, dass die neuen Autos "nicht dazu beizutragen", dass er langfristig in der Formel 1 bleibt. Ob sich Red Bull deshalb um sein größtes Zugpferd sorgt?
"Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Nein, null Sorgen darüber", machte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies auf Nachfrage von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, deutlich.
"Und ja, ich erinnere mich an unsere Gespräche im letzten Jahr, als er vom einen auf das andere Modell umstieg, also vom 25er auf den 26er im Simulator. Der Unterschied war so groß, dass er irgendwann, und ich denke zu Recht, beschlossen hat, sich auf den Ansatz des 25ers zu konzentrieren."
Warum sich Red Bull trotzdem keine Sorgen macht, den Niederländer zu halten? "Die Realität ist, dass die Herausforderungen dieser Regeln enorm sind", ergänzt Mekies. "Enorm für die Teams, enorm für die Motorenhersteller und enorm auch für die Fahrer."
Mekies: Max Verstappen profitiert von neuen Regeln
"Es ist für uns alle unterschiedlich, aber genau das lieben wir: diese Herausforderungen zu durchbrechen, Lösungen zu finden, von denen wir vorher nicht dachten, dass sie möglich sind", betont der Red-Bull-Teamchef. "Und genau das werden wir mit Max' Hilfe tun."
Mekies glaubt sogar, dass sein Pilot die Komplexität der 2026er-Regeln zu seinem Vorteil nutzen kann. Denn Verstappen ist einer der wenigen Fahrer, der während der Fahrt geistige Kapazität behält, was Mekies zu der Vorhersage führt, dass er trotz seiner Abneigung gegen die Regeln einen Wettbewerbsvorteil aus allen neuen Werkzeugen ziehen kann.
"Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass er am Ende höchstwahrscheinlich der Beste darin wird, diese Regeln, die technischen Details und Tricks zu meistern - genauso wie er es unter dem vorherigen Regelwerk war", erinnert der Franzose an die vergangenen Jahre.
Red Bull muss Verstappen ein Siegerauto geben
Technikdirektor Pierre Wache hatte vor einigen Tagen bereits erklärt, dass Red Bull Verstappen die neuen Regeln zwar nicht schmackhafter machen könne, das Team ihm allerdings ein konkurrenzfähiges Paket liefern könne. "Es ist nicht mein Ziel, ihn glücklich zu machen", sagte der Franzose.
"Wir können ihn nur glücklich machen, indem wir Rennen gewinnen", stellte Wache die Herausforderungen für Red Bull klar. "Meine Aufgabe und die des Teams ist sicherzustellen, dass wir ihm das Werkzeug geben, mit dem er vorne mitfahren kann."
