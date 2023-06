Spa-Francorchamps: Sorgt Ausverkauf der Tickets für eine sichere Zukunft?

Die Formel 1 freut sich auf ein volles Haus beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Das Rennen der Königsklasse ist fast ausverkauft und die Organisatoren versprechen den Fans viele Verbesserungen für ihren Besuch auf der Ardennen-Achterbahn. Trotz des Erfolgs des Grands Prix ist die Zukunft des Rennens alles andere als sicher, aber die Verhandlungshebel werden von Jahr zu Jahr besser.

Noch immer hat die Formel 1 das katastrophale Regenrennen in der Saison 2021 vor Augen, der bei den Fans für viel Unmut sorgte. Entsprechend klar waren die Vorgaben der Weltmeisterschaft an die Rennstrecke, das Erlebnis für die Fans zu verbessern. Gleichzeitig steht das legendäre Rennen auf einer der traditionsreichsten Formel-1-Strecken auf dem Prüfstand.

Doch die Organisatoren scheinen verstanden zu haben, was Liberty Media von einem Grand Prix erwartet, und so wurde die Veranstaltung auf und neben der Strecke Schritt für Schritt angepasst. Auch die belgische Regierung unterstützt das Rennen mit 80 Millionen Euro, um die Rennstrecke zu modernisieren. Neue Tribünen, verbesserte Anlagen und ein umfangreiches Programm waren bereits die erste Bewerbung von Spa-Francorchamps, um nach 2022 im Kalender zu bleiben.

Für die Saison 2023 hat die Rennstrecke einen Einjahres-Vertrag erhalten, weshalb die Organisatoren erneut beweisen müssen, dass es sich für die Formel 1 lohnt, nach Belgien zu kommen. Die Königsklasse liebäugelt mit einer Rückkehr nach Südafrika und könnte dafür den Grand Prix von Belgien opfern. Da sich die Pläne für Südafrika aber wohl erst nach 2024 realisieren lassen, könnte die Zukunft von Spa-Francorchamps kurzfristig gesichert sein.

Für die Saison 2024 hat die belgische Rennstrecke allerdings noch keine Zusage. Deshalb wird alles daran gesetzt, in der Saison 2023 eine erfolgreiche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Die erste gute Nachricht ist, dass die Tickets bereits fast ausverkauft sind. Hinzu kommen besondere Attraktionen wie ein rund 45 Meter hoher Kran, der den Gästen einen besonderen Blick auf die Strecke bieten soll.

"Wir haben die Kapazität von 100.000 auf 110.000 Zuschauer pro Tag erhöht", sagt Geschäftsführer Stijn de Boever. "Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 10.000 Tribünenplätze mehr. Gegenüber der Boxengasse gibt es neue Tribünen - einen nicht überdachten Bereich mit 3.000 Plätzen und einen überdachten Bereich mit 4.000 Plätzen. Auch die Sicherheit und die Einrichtungen wurden für die zusätzlichen 10.000 Fans verbessert.

Spa-Francorchamps möchte nicht nur die Fans, sondern auch die Formel 1 beeindrucken, um sich seinen Platz im Kalender der Königsklasse zu sichern. Belgien möchte langfristig im Programm bleiben, aber Liberty Media sucht nach Austragungsorten in der Nähe der großen Metropolen. So hat der Formel-1-Eigentümer sogar den ersten Grand Prix von Las Vegas unter seine Fittiche genommen.

Damit sind die europäischen Rennen in Gefahr, auch wenn es Initiativen gibt, sie zu erhalten. Audi würde wegen seines Einstiegs in die Formel 1 sogar einen Grand Prix in Hockenheim finanziell unterstützen, wenn die Marke 2026 erstmals in der Königsklasse antritt. Noch nicht bestätigt sind Medienberichte, wonach der Große Preis von Belgien ab 2025 im Wechsel mit dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort stattfinden soll.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.