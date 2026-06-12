Späte Monaco-Korrektur bringt Pierre Gasly Erleichterung und Wehmut

Der dritte Platz beim Monaco-Grand-Prix 2026 von Pierre Gasly wurde, nachdem es im Anschluss an das Rennwochenende zu einer Überprüfung der ursprünglichen Wertung gekommen war, von den Rennkommissaren bestätigt.

Der Franzose äußert sich am Freitagmorgen im Interview mit Sky UK zu den Ereignissen und zeigt sich erleichtert über den Ausgang, betont jedoch zugleich die emotionale Belastung der vergangenen Tage.

Im Gespräch mit Sky UK erklärt Gasly: "Es fühlt sich sehr gut an. Ich bin sehr glücklich für das gesamte Team und sehr stolz darauf, wie sie für uns alle für dieses Ergebnis gekämpft haben."

Schwierige Phase nach dem Rennen

Gleichzeitig schildert er die schwierige Phase unmittelbar nach dem Rennen: "Der Sonntagabend war für mich sehr schwer. Ich hatte viele gemischte Gefühle, Stolz über die Leistung, aber auch große Enttäuschung über die Entscheidung und die gesamte Situation. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt."

Gasly hebt außerdem hervor, dass er sich zunächst unsicher gewesen sei, wie sich die Situation entwickeln würde, lobt jedoch die Arbeit seines Teams sowie die Offenheit der Verantwortlichen im Prozess.

In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die Rolle der FIA und bezeichnete die Transparenz der Überprüfung als wichtigen Fortschritt für die Formel 1: "Ich bin sehr stolz auf die Formel 1 und die FIA für die Transparenz und dafür, dass jeder seine Verantwortung in dieser Situation anerkennt. "

Verpasster Podest- Moment bleibt bestehen

Trotz der nachträglichen Korrektur macht der Franzose deutlich, dass der verpasste Moment auf dem Podium nicht ersetzt werden kann: "Es wird mir nicht zurückgeben, was ich verpasst habe. Ich habe das bereits akzeptiert. Diese Momente machen eine Karriere besonders, und dieser Moment wird nicht stattfinden. So ist es eben", sagte Gasly.

Abschließend richtet der Fahrer den Blick auf die sportliche Entwicklung seines Teams und die positive Formkurve der Saison. Die kontinuierlichen Punkte seien ein Zeichen für den Fortschritt seit der vergangenen Saison und ein wichtiger Impuls für die kommenden Rennen.

Die endgültige Bestätigung des Ergebnisses in Monaco wertet Gasly daher nicht nur als persönliche Genugtuung, sondern auch als Zeichen für eine positive Entwicklung im gesamten Team.