Spanien-Grand-Prix: Was die Veranstalter besser machen müssen

Eigentlich war der Spanien-Grand-Prix 2022 mit rund 300.000 gezählten Zuschauern über das komplette Wochenende hinweg ein voller Erfolg. Doch nicht alles lief nach Plan am Circuit de Barcelona-Catalunya. Auf die Defizite vor Ort hat nun Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einem Schreiben an die Veranstalter in Barcelona hingewiesen.

Streckenchef Josep Lluis Santamaria bestätigt auf Nachfrage von 'Motorsport.com': "In diesem Schreiben nennt die Formel 1 ein paar Dinge, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen, um den Fans ein noch besseres Erlebnis zu bieten."

Vorrangig geht es darum, die lokalen Verkehrssysteme bei An- und Abreise der Fans nicht zu überlasten. Vor allem am Freitag und am Samstag war es bei Zügen zwischen Barcelona und der Rennstrecke in Montmelo zu teilweise großen Verzögerungen gekommen.

Veranstalter haben Zuschaueransturm unterschätzt

Santamaria räumt ein: Man habe unterschätzt, wie viele Zuschauer anreisen würden. O-Ton: "Da haben wir Fehler gemacht, die wir [für nächstes Jahr] berichtigen müssen."

Laut den Bahnbetreibern RENFE sind über das Wochenende rund 75.000 Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die Strecke gekommen. "Das entspricht [einem Viertel] aller Grand-Prix-Besucher", sagt Santamaria. "Und das sind doppelt so viele Leute, wie 2019 beim letzten Rennen vor der Pandemie mit dem Zug angereist sind."

Auf diesen Ansturm war man nicht vorbereitet. "Speziell am Freitag kamen mehr Leute als gedacht. Wir waren von 25.000 ausgegangen, es wurden 54.000", erklärt Santamaria. "Wenn es so viele Menschen sind, muss man in vielen Bereichen etwas ändern. Wir arbeiten mit den entsprechenden Stellen im Verkehrswesen, um uns hier besser aufzustellen."

Über 30 Grad: Getränkenachschub wird zum Problem

Auch die hohen Temperaturen von über 30 Grad Celsius haben für Probleme gesorgt: Die Schlangen vor den Imbissständen waren lang, manchen Anbietern soll sogar der Getränke-Nachschub ausgegangen sein.

"Die Temperaturen können wir halt nicht kontrollieren", meint Santamaria. "Wir hatten alles auf die zu erwartende Zuschauermenge ausgelegt, aber die Temperaturen haben da gegen uns gearbeitet."

"Aber: Wir haben etwas unternommen, indem wir von Freitag auf Samstag 45 neue Verkaufsstände aufgemacht haben und sieben weitere, die nur Getränke verkauft haben. Manche Stationen hatten zwischendurch nur noch geringe Bestände, doch die sind im Tagesverlauf aufgefüllt worden."

Ein besserer Spanien-Grand-Prix

Rein sportlich betrachtet aber war der Grand Prix ein "Erfolg", sagt Santamaria. "Ich persönlich fand es grandios, nach so vielen Jahren mit wenigen Zuschauern und zuletzt zwei Jahren mit fast leeren Tribünen jetzt so gut besetzte Ränge zu sehen."

"Das zeigt: Die Formel 1 ist wieder interessant für unsere Zuschauer, und das Rennen war ebenfalls interessanter als in den vergangenen Jahren."

Und nun liegt die Aufgabenliste für die Zukunft vor, denn Barcelona bleibt Standort für den Formel-1-Grand-Prix von Spanien: Das Rennen ist bis 2026 vertraglich gesichert.

