Spannendes Fanerlebnis: Formel 1 öffnet neue Simulatorzentren

Formel-1-Fans werden noch in diesem Jahr Zugang zu einem neuen, hochmodernen Simulationserlebnis haben, das in neuen Unterhaltungszentren auf der ganzen Welt entstehen soll. Der Plan sieht vor, eine Reihe von neuen Freizeitkomplexen mit Hightech-Simulatoren zu eröffnen, in denen Freunde, Familien und Firmenveranstaltungen Spaß haben können.

Die Zentren werden bis zu 60 Simulatoren haben, und Gäste bekommen die Chance, aus einer ganzen Reihe von Rennmodi für alle Skill-Level zu wählen. Die Simulatoren besitzen ein spezielles Update von rFactor2 und werden die neuesten lasergescannten Strecken, Autos und Physikmodelle nutzen.

Die Entwicklung an der Software wird aktuell von Studio 397, die Teil von Motorsport Games sind, betrieben.

Nachdem ein offizielles Lizenzabkommen mit der Formel 1 für die Veranstaltungsorte geschlossen wurde, wird das erste Zentrum voraussichtlich Ende dieses Jahres im One New Change Center in London eröffnet.

Bis zu 30 Städte auf der ganzen Welt

Man hofft, dass die Rennzentren in bis zu 30 Städte auf der Welt expandieren werden, darunter die USA, Westeuropa, der Nahe Osten und Asien.

"Wir sind begeistert, dass wir bei dieser globalen Gelegenheit mit den besten Betreibern zusammenarbeiten, die ein unglaubliches Unterhaltungserlebnis für ein weltweites Publikum schaffen werden, und dass wir eine Anlaufstelle für Formel-1-Fans und Nicht-Fans gleichermaßen bieten", sagt Ben Pincus, Direktor für kommerzielle Partnerschaften der Formel 1.

"Die Rennsimulatoren werden das Erlebnis, ein Formel-1-Auto in einer hochoktanigen, stilvollen und unterhaltsamen Umgebung zu fahren, zum Leben erwecken und mehr Menschen die Möglichkeit geben, die Welt der Formel 1 zu genießen und näher kennenzulernen."

Formel 1 unterstützt Projekt

Der Plan wurde von Adam Breeden ausgearbeitet, der mit ähnlichen sportbezogenen Freizeitangeboten wie Puttshack, Flight Club, Bounce, All Star Lanes und Hijingo erfolgreich war. Er hat für das Projekt das Unternehmen Kindred Spirits gegründet, das von dem Investor Imbiba und der Formel 1 selbst unterstützt wird.

"Wenn die Leute in eine unserer Anlagen kommen, müssen wir sie begeistern, und dieses neue Konzept wird den Leuten den Atem rauben", sagt Breeden.

"Mit unserem Wissen über die Entwicklung von Best-in-Class-Konzepte und der Stärke der Formel-1-Marke werden wir die Grenzen der wettbewerbsorientierten Geselligkeit durchbrechen, indem wir Spitzentechnologie, ein erstklassiges Gastronomie-Angebot und eine visuell anregende Umgebung mit dem unvergleichlichen Glamour und der Aufregung der Formel 1 verbinden, um ein unvergessliches, adrenalingeladenes Erlebnis zu schaffen."

Dmitri Kosko, Geschäftsführer von Motorsport Games, verspricht eine Erfahrung, die so nah an der Formel 1 wie möglich ist: "Es ist uns eine Ehre, mit Kindred Concepts und der Formel 1 zusammenzuarbeiten, um dieses innovative Spielerlebnis erfolgreich auf den Markt zu bringen", sagt er.

"Motorsport Games ist stolz auf die Authentizität und den Realismus, den wir in jedes unserer Spiele einbringen, und die Simulatoren an diesem Veranstaltungsort werden nicht anders sein. Wir freuen uns darauf, dass jeder Gast das Gefühl bekommt, in diesen hochmodernen Simulatoren in dieser einzigartigen Umgebung ein Formel-1-Auto zu fahren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.