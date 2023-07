Spektakel in Spa: Jetzt noch mit Original-Fanartikeln aus dem Fanshop ausrüsten!

Als letztes Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause und eines der beliebtesten Rennen im Kalender, lädt Spa-Francorchamps ab 28. - 30. Juli zum Formel 1 Belgien Grand Prix 2023.

Das Wochenende auf der "Ardennen-Achterbahn" ist nicht nur bekannt für die attraktive Streckenführung, sondern auch für unberechenbares Wetter. Damit sie vor Ort in passender Kleidung ihres Lieblingsteams auftreten können, bietet wir in unserem Fanshop verschiedenen Original-Kollektionen der Formel-1-Teams, Formel-1-Fahrer und der Formel 1 selbst. Außerdem kann man Automodelle und offizielle Accessoires wie bspw. Regenschirme oder Reisetaschen kaufen.

Grundaustattung für jeden Fan: die passende Cap

Kürzlich neu eingetroffenen sind die Driver Cap von Lewis Hamilton und die Driver Cap von George Russell aus der offiziellen Mercedes-AMG Petronas F1 Team-Kollektion. Die leuchtend pinken beziehungsweise leuchtend grünen Kappen sind echte Hingucker und bestehen aus pflegeleichtem Polyester und sind mit den Startnummern 44 beziehungsweise 63 versehen.

Auf der Front ist der bekannte Mercedes Stern gestickt. Weitere Team- und Sponsoren-Logos befinden sich an den Seiten, der Rückseite sowie unter dem Kappenschirm. Durch den Clip-Verschluss auf der Rückseite kann die Größe der Kappe individuell eingestellt werden.

Für Fans von Red Bull gibt es in unserem Shop das original Red Bull Racing Classic Cap in orange. Die Classic Cap ist Teil der offiziellen Red Bull Racing F1 Team-Kollektion und wird sowohl von den Fahrern Max Verstappen und Sergio Pérez als auch dem Team getragen.

Die Kappe ist aus 100% Polyester gefertigt und in orange gehalten. Einzig der praktische Snapback-Verschluss ist als Kontrast in Weiß gefertigt. Abgerundet wird das Design durch das Red Bull Racing Logo auf der Front und dem "Gives You Wings" - Schriftzug auf der Rückseite.

Unter anderem erhältlich in unserem Fanshop: Red Bull Racing Classic Cap orange, Mercedes-AMG Petronas Lewis Hamilton Cap pink, Scuderia Ferrari Kinder Cap Leclerc rot, Aston Martin F1 Official Sebastian Vettel Kinder Cap grün Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg

Wer in Spa seine Liebe für das Ferrari-Team und Charles Leclerc oder Carlos Sainz zeigen möchte, sollte einen Blick auf die offizielle Scuderia Ferrari Fahrer Cap in Rot-Schwarz werfen. Als Teil der offiziellen F1 Team-Kollektion bietet die Cap aufwendige Stickereien auf und unter dem Kappenschirm und zeigt die Startnummern 16 oder 55.

Abgerundet wird das Design durch das Scuderia Ferrari Emblem auf der Front, sowie Streifendetails: beim Scuderia Ferrari von Cap von Charles Leclerc in Weiß und Rot, den Farben der Flagge von Monaco; beim Scuderia Ferrari Cap von Carlos Sainz in Gelb und Rot, den Farben der Flagge Spaniens. Zum Schließen und Einstellen der Größe dient ein praktischer Snap-Verschluss.

Auch ungewöhnliche Fanartikel sind bei uns zu finden

Unser Sortiment begrenzt sich nicht nur auf Caps. Wie wäre es bspw. mit dem passenden Shirt, (Regen-)Jacke, Badeshorts, Uhren oder Unterwäsche Ihres aktuellen oder historischen Lieblings-Teams oder Lieblingsfahrers?

Passend zur leuchtend grünen Cap bieten wir bspw. auch das leuchtend grüne Team T-Shirt der offiziellen Mercedes-AMG Petronas F1 Team-Kollektion an. Mit seinen markanten Team- und Sponsorenlogos auf der Vorderseite und den Ärmeln, sowie dem großen "Petronas"-Schriftzug auf dem Rücken gehört es zu den beliebtesten Produkten der Team-Kollektion. Das Design wird komplettiert durch die Streifenband-Details am Kragen.

Weil in Belgien immer mit Regen zu rechnen ist, empfehlen wir außerdem eine passenden Ausrüstung. Wie wäre es bspw. mit dem Scuderia Ferrari Regenschirm in Rot und passend dazu die Scuderia Ferrari Team Jacke in Rot, beides natürlich jeweils ein "Ferrari Official Product"

Ebenfalls in unserem Fanshop erhältlich: Mercedes-AMG Petronas Team T-Shirt grün, James Hunt Boxershorts Helmet + Union Jack Doppelpack, Scuderia Ferrari Team Jacke rot, Mercedes-AMG Petronas George Russell Badeshorts Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg

Ein Must-Have für den Sommer und für echte Fans von George Russell ist die blaue Badehose aus der offiziellen Mercedes-AMG Petronas F1 No Diving-Kollektion. Sie besteht aus pflegeleichtem Polyester und ist auf der Vorderseite mit der Startnummer 63 von George Russell bestickt. Die Rückseite ist auf der Gesäßtasche mit dem Mercedes-AMG Petronas Team Logo versehen. Ein eingearbeiteter Kordelzug gibt zusätzlich zum elastischen Bund halt.

Für legendäre Coolness stehen unsere im praktischen 2er Pack. Die blau-rote "Union Jack" und schwarze "Helmet" Unterhose von James Hunt vereint zwei stylischen Designs aus der James-Hunt-Kollektion. Das pflegeleichte Material aus 95% Baumwolle und 5% Elasthan liegt leicht am Körper und bietet mit seiner passgenauen Form einen angenehmen Tragekomfort.

Alle James-Hunt-Fans sollten zudem einen Blick auf die offizielle James-Hunt-Uhr werfen. Sie zeigt die legendären roten, blauen und gelben Streifen, die auch sein Helmdesign bestimmen. Ein absolutes Sammlerstück!

Legendäre Rennwagen als Miniaturmodelle in verschiedenen Maßstäben

Als weiteres Highlight bietet unser Shop Formel-1-Miniaturmodelle aus verschiedenen Jahren an. Im Maßstab 1:18 und passend zum Rennen in Belgien gibt es bei uns beispielsweise den Mercedes-Benz W196 #10 von von Juan Manuel Fangio bei seinem letzten Sieg beim Belgien GP 1955.

Der Große Preis von Belgien 1955 fand am 5. Juni auf dem Circuit de Spa-Francorchamps statt. Von Position 2 aus konnte Juan Manuel Fangio das Startduell direkt für sich entscheiden und gab die Führung bis zum Ende des Rennes nicht mehr ab. Er feierte damit seinen 3. und gleichzeitig letzten Erfolg beim Belgien GP. Insgesamt konnte er in der Saison von 1955 vier der sieben Rennen für sich entscheiden und somit ungefährdet seinen Weltmeistertitel aus dem Vorjahr wiederholen.

Unser Fanshop bietet originalgetreue Modelle verschiedenster Maßstäben an, beispielsweise: J.M. Fangio Mercedes W196 1955 in 1:18, Mick Schumacher Benetton B194 Demo Run Belgien 2017 in 1:8, M. Verstappen Red Bull RB16B Türkei GP 2021 Limited Edition 1:43 Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg

Ein weiteres Beispiel für ein hochwertiges Modellauto mit Belgien-GP-Bezug ist Mick Schumachers Benetton Ford B194, mit dem er einen Demo-Run beim Belgien GP 2017 absolvierte. Das Auto im Maßstab 1:8 ist limitiert auf 55 Stück. Das Modell misst eine Länge von 60 cm und besteht aus 82 Komponenten. Diese wurden von Hand zu einem einzigartigen Stück zusammengesetzt. Die Darstellung des Fahrzeugs spiegelt das Original detailgetreu wider. Geliefert wird der Mild Seven Benetton in einer Klapp-Box mit Vitrine, maßgeschneiderter Grundplatte und hochwertigem Sockel.

Auch Fans von Max Verstappen kommen bei uns auf ihre Kosten: wie wäre es beispielsweise mit dem Red Bull Racing Honda RB16B "Türkei GP 2021" im Maßstab 1:43 in limitierter Auflage von nur 333 Stück?

Der Große Preis der Türkei fand am 10. Oktober 2021 auf dem Istanbul Park Circuit statt. Von Position 2 aus startete Max Verstappen vom Red Bull Racing-Honda Team in seinem RB16B Rennwagen das Rennen. Im 16. Rennen der Saison hatten die Fahrer mit den schwierigen Wetterbedingungen zu kämpfen. Verstappen konnte durch eine ausgewogene Reifenwahl seinen Platz verteidigen und ging am Schluss als Zweiter durchs Ziel, womit er die Führung im Gesamtklassement von Lewis Hamilton zurückeroberte.

Welche weiteren Teams sind im Fanshop erhältlich?

Die aktuellen Formel-1-Teams wie Red Bull Racing, Scuderia Ferrari, Mercedes AMG Petronas, McLaren, Aston Martin F1 Team, Alfa Romeo Racing und das Alpine F1 Team sind bei uns mit einer großen Auswahl aus ihren jeweiligen offiziellen Fan-Kollektionen vertreten.

Aber auch Fans von aktuellen und ehemaligen Formel-1-Fahrern werden bei uns fündig. Egal ob offizielle Fanartikel von Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc oder Lando Norris oder natürlich auch offizielle Fanartikel von Michael Schumacher, Mick Schumacher, Ayrton Senna, Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo oder James Hunt - in Zusammenarbeit mit den Experten von Paddock-Legends haben wir als Formel 1 Shop in Deutschland ein breites Angebot für Formel-1-Fans verfügbar.

Wo kann man Formel 1 Merch kaufen?

In unseren Shop-Bereichen Formel 1, Formel-1-Teams und Formel 1 Fahrer bieten wir Formel 1 Merchandise für Erwachsene und Kinder an. Bei uns finden Sie alle offiziellen Formel 1 Caps, Formel 1 Shirts oder Formel 1 Jacken Ihrer Lieblingsfahrer und -teams.

Darüber hinaus umfasst unsere Merchandising-Kollektion neben Motorsport-Bekleidung auch exklusive Sammlerstücke wie:

- Motorsport-Miniaturen wie Rennhelme, Modellautos, Straßenfahrzeuge oder Figuren

- Motorsport-Kunstdrucke der Edition Paddock Legends und Motorsport-Gemälde von Armin Flossdorf

- Motorsport-Poster, Motorsport-Bücher und die JMD Kollektion von Jens Munser, den bekannten Helmdesigner

- Accessoires wie Rucksäcke, Tassen oder Schlüsselanhänger

Wenn Sie also Formel-1-Fanartikel online kaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

