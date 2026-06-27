Spielberg: Gruppenfoto vom Fahrerabendessen sorgt für wilde Spekulationen

Noch bevor auf dem Red Bull Ring die ersten Trainingskilometer absolviert wurden, stand in Spielberg zunächst ein mittlerweile fester Programmpunkt des Rennwochenendes auf dem Plan. Formel-1-CEO Stefano Domenicali lud das komplette Fahrerfeld am Donnerstagabend zum traditionellen gemeinsamen Abendessen ein.

Alle 22 Fahrer nahmen an der Veranstaltung teil, die sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Tradition rund um den Österreich-Grand-Prix entwickelt hat. Das offizielle Gruppenfoto ließ anschließend allerdings nicht nur die familiäre Atmosphäre erkennen, sondern entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Gesprächsthema in den sozialen Netzwerken.

Im Mittelpunkt stand dabei weniger das gemeinsame Essen als vielmehr die Sitzordnung am langen Tisch. Domenicali nahm am Kopfende Platz. Direkt in seiner Nähe saßen auf der einen Seite Lewis Hamilton und dessen ehemaliger Mercedes-Teamkollege George Russell, während auf der anderen Seite Carlos Sainz sowie Weltmeister Max Verstappen positioniert waren.

Fans interpretieren jedes noch so kleine Detail

Kaum war das Foto veröffentlicht, begann im Internet die inzwischen fast schon obligatorische Analyse jeder einzelnen Sitzposition. Besonders auf Reddit machten sich zahlreiche Fans einen Spaß daraus, vermeintliche Botschaften hinter der Anordnung der Fahrer zu entdecken.

"Juhu, Zeit, die Sitzordnung völlig zu überanalysieren!", schrieb ein Nutzer augenzwinkernd und brachte damit die allgemeine Stimmung auf den Punkt.

Auch die Plätze von Oscar Piastri und Valtteri Bottas sorgten für zahlreiche Kommentare. Da Bottas aufgrund seiner engen Verbindung zu Australien von vielen Fans scherzhaft als "Ehren-Australier" bezeichnet wird, fiel ihre gemeinsame Platzierung sofort auf.

"So schön, dass Oscar und Valtteri nebeneinander sitzen", schrieb ein Fan. "Die beiden wirken einfach so, als würden sie sich hervorragend verstehen. Zwei entspannte Aussies eben."

Besonders viel Aufmerksamkeit zog außerdem Lando Norris auf sich. Mehrere Fans hatten den Eindruck, dass der McLaren-Pilot auf dem Gruppenfoto eher teilnahmslos wirkte. "Das ist alles zu viel für den kleinen Lando Norris", scherzte ein Nutzer.

Ein anderer ergänzte: "Lando sieht aus, als wäre er eingeschlafen." Auch Lewis Hamilton blieb von den Spekulationen nicht verschont. "Lewis hat sich nur deshalb den Platz direkt neben Stefano geschnappt, damit George ihn nicht bekommt", lautete einer der humorvollsten Kommentare.

Ein Ferrari-Anhänger nahm die Aufnahme wiederum mit einem Augenzwinkern aus einer ganz anderen Perspektive wahr: "Ein Vorteil daran, Ferrari-Fahrer zu unterstützen, ist, dass man sie auf einem Gruppenfoto sofort findet."

Beste Stimmung vor dem sportlichen Ernst

Natürlich dürfte hinter der Sitzordnung letztlich kaum mehr als organisatorische Planung stecken. Dennoch zeigt die Resonanz einmal mehr, mit welcher Aufmerksamkeit selbst vermeintliche Nebensächlichkeiten in der Formel 1 inzwischen verfolgt werden. Gerade in den sozialen Medien werden Gruppenfotos längst genauso intensiv diskutiert wie Qualifying-Ergebnisse oder Boxenstrategien.

Für die Fahrer selbst stand dagegen vor allem das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt, ehe am Freitag der sportliche Teil des Österreich-GP begann. Das traditionelle Abendessen bietet Jahr für Jahr die Gelegenheit, vor dem Rennstress noch einmal gemeinsam Zeit zu verbringen - unabhängig von teaminternen Rivalitäten oder dem Kampf um WM-Punkte.