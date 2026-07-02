"Spirale des Überdenkens": So erklärt Toto Wolff das Formtief von Russell

George Russell hat seine Durststrecke beendet: Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Österreich hat der Mercedes-Pilot eindrucksvoll bewiesen, dass er das Siegen nicht verlernt hat. Schließlich lag der letzte Erfolg des Briten, als er Mitte März beim Auftakt in Australien triumphierte, schon mehr als drei Monate zurück.

"Es waren ein paar schwierige Monate mit einigen wirklich kniffligen Rennen", resümiert Russell, der sich in der Fahrer-WM wieder auf den zweiten Platz nach vorne schieben konnte. "[Es waren] Rennen, bei denen es sich angefühlt hat, als würde alles gegen mich laufen, und andere mit schwierigen Leistungen."

Umso größer ist deshalb die Erleichterung nach dem Triumph in Spielberg. Der Erfolg fühle sich besonders "großartig" an, erklärt der 28-Jährige im Gespräch mit Sky UK. "Es war eine psychologisch eine schwierige Phase." Allerdings wartet ausgerechnet jetzt mit dem Großen Preis von Großbritannien auch noch sein Heimrennen.

"Ich werde mir keinen zusätzlichen Druck machen, aber ich werde auch nicht zu entspannt sein", versucht Russell einen gesunden Mittelweg zu finden. "Genau diese Einstellung möchte und muss ich haben. Außerdem war Silverstone in meiner Formel-1-Karriere bislang nicht besonders gut zu mir."

"Vielleicht habe ich das Wochenende bisher nicht genug wie ein normales Rennwochenende behandelt. Das ist allerdings auch schwierig, weil es einfach ein so außergewöhnliches Wochenende ist", sagt der Mercedes-Pilot, der nach seinem Sieg in Österreich nun mit Rückenwind nach Silverstone reist.

Toto Wolff: "Manchmal vergisst man das Wesentliche"

Dass der Erfolg ein wichtiges Signal war, sieht auch Teamchef Toto Wolff. "Es ist einfach ein Umfeld mit enormem Druck", betont er. "Du hast einen jungen Teamkollegen, der dann auch noch so stark ist, dann hast du einen Ausfall, fällst in der Gesamtwertung zurück - und ich glaube, wie jeder Spitzensportler kann man dabei in eine Spirale geraten."

Mercedes-Pilot Russell greift jetzt wieder nach dem WM-Titel Foto: circuitpics.de

"Es ist keine Spirale der Negativität, sondern eher eine Spirale des Überdenkens. Was kann ich noch besser machen? Wo muss ich mich noch optimieren?", weiß Wolff. "Und manchmal vergisst man dann das Wesentliche - nämlich einfach das Auto zu fahren."

Genau darüber sei in den vergangenen Wochen intern viel gesprochen worden. "Es geht darum, einfach im Moment zu sein und das Auto zu fahren. Denk nicht zu viel über die Strategie nach oder darüber, was Kimi macht. Fahr' das Auto einfach so schnell, wie du kannst, achte auf die Reifentemperaturen und überhitze sie nicht."

"Das sind die einzigen Kennzahlen, auf die du schauen musst", meint Wolff, der zugleich warnt: "Ich habe schon vorher gesagt, dass wir in diesem Sport dazu neigen, zwischen Manie und Depression hin- und herzuschwingen. An einem Wochenende sind wir die Größten, Weltmeister und alles ist fantastisch."

Teamchef warnt: "Es ist wichtig, die Balance zu halten"

"Und am nächsten Wochenende, fünf Tage später, herrscht große Depression: Alles ist scheiße, das Upgrade hat nicht funktioniert, der Motor ist nicht das, was wir uns erhofft haben." Gerade unter dem aktuellen Reglement, das für alle Fahrer und Teams neu ist, seien solche Leistungsschwankungen jedoch völlig normal.

"Es ist wichtig, die Balance zu halten und neutral zu bleiben", so Wolff. "Es wird Ausfälle geben, die zu deinen Gunsten ausgehen oder eben nicht. Manche Rennen gewinnst du, in manchen holst du solide Punkte, manche verlierst du - und über die 22 Rennen, die wir in dieser Saison hoffentlich haben werden, musst du das Maximum herausholen."

Es sei daher falsch, nach jedem Rückschlag sofort den Ausnahmezustand auszurufen und zu behaupten, alles sei im Eimer. Mit seinem Sieg in Österreich hat Russell jedenfalls unterstrichen, dass er weiterhin das Potenzial für Rennsiege besitzt - und damit auch in der zweiten Saisonhälfte ein ernstzunehmender Titelkandidat bleibt.

Russell: "Es geht darum, das Gesamtpaket zu verstehen"

"Deshalb", so der Mercedes-Teamchef, "lasst uns diese Entwicklung beibehalten, das ist wichtig. Und genau deshalb hatte ich nie Zweifel daran, dass das in der Fahrer-WM noch sehr weit gehen kann und dass er potenziell um den Titel kämpfen kann."

"Ich habe dieses Jahr nie an meinen Fähigkeiten gezweifelt, sondern vielleicht am Prozess, und genau den musste ich wieder in den Griff bekommen", ergänzt Russell. "Das sieht man auch daran, wie Lewis Hamilton sich in diesem Jahr zurückgekämpft hat oder wie Charles Leclerc, einer der besten Qualifier im Feld, in diesem Jahr so große Schwierigkeiten hatte."

"Wir haben das Autofahren nicht plötzlich verlernt oder mussten es neu lernen", betont der WM-Zweite. "Es geht einfach darum, das Gesamtpaket zu verstehen und es optimal zu nutzen. Und ich habe definitiv das Gefühl, dass ich mit jeder Runde und jedem Rennen in dieser Hinsicht große Fortschritte mache. Deshalb fühle ich mich gut."