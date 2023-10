Sport und Talk aus dem Hangar-7: Alles Wissenswerte zur ServusTV-Sendung

"Sport und Talk aus dem Hangar-7" ist eine beliebte Fernsehsendung des österreichischen Privatsenders ServusTV, die auf einer Kombination aus Sportberichterstattung und Talkshow-Elementen basiert. Sie wird im Hangar-7 am Flughafen Salzburg produziert und seit Oktober 2009 wöchentlich ausgestrahlt.

Die Sendung entstand als Spin-off von "Talk im Hangar-7", wo es um gesellschaftspolitische Themen geht. Inhaltlich befasst sich "Sport und Talk aus dem Hangar-7" mit aktuellen Sportthemen anhand von Diskussionen, Interviews und Analysen.

Die Sendung findet vor Live-Publikum statt und wird von der Band "Red Blues" musikalisch untermalt. Wir haben die wichtigsten Infos zu dem Format zusammengefasst.

Wann und wo wird "Sport und Talk aus dem Hangar-7" ausgestrahlt?

In Österreich zeigt ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" jeden Montag live um 21:10 Uhr. Beim deutschen Ableger des Privatsenders läuft die Talkshow zeitlich versetzt etwa zwei Stunden später, beginnt also in der Regel erst gegen 23:15 Uhr.

Bei ServusTV On, der Mediathek von ServusTV, steht die Sendung nach der Ausstrahlung auch on Demand zur Verfügung, allerdings nur in Österreich. Eine Wiederholung im TV gibt es sowohl in Österreich als auch in Deutschland in der Nacht auf Dienstag.

Wer moderiert "Sport und Talk aus dem Hangar-7" und wer ist zu Gast?

Als Moderatoren führen meist abwechselnd Christian Nehiba, Christian Brugger, Andreas Gröbl und Christian Baier durch die Sendung. Sie führen Gespräche mit Gästen aus Fußball, Motorsport, Wintersport, Tennis oder Extremsport. Dabei richten sich Themen und Gäste nach den Sportereignissen der Woche.

Fand am Wochenende zuvor ein Formel-1-Grand-Prix statt, wird dieser ausführlich in der darauffolgenden Ausgabe von "Sport und Talk aus dem Hangar-7" diskutiert.

Häufige Gäste sind Red-Bull-Teamchef Christian Horner und Red-Bull-Motorsportkonsultent Helmut Marko. Außerdem sind regelmäßig prominente Sportler aus verschiedenen Disziplinen wie Fußball, Tennis, Radsport und Motorsport zu Gast.

Neben dem Livetalk gibt es jede Woche Hintergrundberichte von internationalen Sportevents sowie Reportagen über Athleten und Stars der Sportwelt. Damit richtet sich "Sport und Talk aus dem Hangar-7" an Zuschauer, die an aktuellen Sportthemen interessiert sind und tiefergehende Diskussionen darüber hören möchten.

Was hat es mit der Location von "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf sich?

Der Hangar-7 ist ein beeindruckendes architektonisches Gebäude in Salzburg/Österreich. Er befindet sich an der Ostseite des Flughafens Salzburg und wurde von dem österreichischen Architekten Volkmar Burgstaller entworfen.

Die Architektur ist modern und einzigartig, mit einer elliptisch gewölbten, gläsernen Außenhülle und zwei zylindrischen Türmen, getragen von einer Stahlkonstruktion.

Der Hangar-7 ist Eigentum von Red Bull und beherbergt eine Sammlung von historischen Flugzeugen, Helikoptern, Formel-1-Rennwagen und Kunstwerken des 2022 verstorbenen Unternehmers Dietrich Mateschitz. Unter anderem sind dort die Formel-1-Autos von Red Bull aus den Jahren 2006 bis 2012 ausgestellt.

Der Hangar-7 fungiert aber nicht nur als Ausstellungsort, sondern ist auch Eventlocation für Musik- und Kulturveranstaltungen. Er beheimatet das Restaurant "Ikarus", das von international renommierten Spitzenköchen betrieben wird und wechselnde Gourmet-Menüs anbietet, sowie zwei Bars, eine Outdoor-Lounge und ein Cafe.

Wie kann ich "Sport und Talk aus dem Hangar-7" live vor Ort erleben?

Wer bei einer Ausgabe von "Sport und Talk aus dem Hangar-7" einmal live dabei sein will, kann Zuschauerkarten erwerben. Die Karten selbst sind kostenlos, es wird pro Reservierungsauftrag lediglich eine Bearbeitungsgebühr von fünf Euro erhoben.

Tickets können unter der Telefonnummer 0049 - 8972 13041 oder per Mail an bite.studioservice@web.de bestellt werden.

Mit Bildmaterial von ServusTV.