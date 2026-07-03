Sprint-Quali Silverstone: Lewis Hamilton um 0,011 Sekunden vorn!

Lewis Hamilton dominiert sein Heimwochenende in Silverstone und sichert sich die Poleposition für das Sprintrennen in Großbritannien knapp vor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (hier live im Ticker verfolgen).

Der Ferrari-Pilot hatte neben dem Training auch alle drei Sessions im Sprint-Qualifying als Schnellster beendet und steht damit folgerichtig auf Startplatz eins für den Sprint. Allerdings wurde es zwischen ihm und Antonelli richtig knapp: Nach einem Quersteher im letzten Sektor rettete er sich mit gerade einmal 0,011 Sekunden Vorsprung über den Zielstrich.

Hinter den beiden kam lange nichts: Max Verstappen (Red Bull) fehlten bereits mehr als drei Zehntelsekunden, Vierter wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor George Russell (Mercedes), für den Rang fünf eine Enttäuschung sein dürfte. Platz sechs und sieben ging an die beiden McLarens von Lando Norris und Oscar Piastri.

Mit Isack Hadjar (8.), Liam Lawson (9.) und Arvid Lindblad (10.) belegten drei Fahrer aus dem Red-Bull-Kosmos das Ende der Top 10. Nico Hülkenberg wurde im Audi 13.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Was passierte in SQ1?

Keine Überraschungen gab es im ersten Abschnitt. Wie üblich bildeten die beiden Aston Martins das hintere Ende des Feldes. Der Rückstand auf Cadillac betrug erneut eine Sekunde, wobei das Team auch erst in Ungarn vor der Sommerpause eine Verbesserung für das Auto bringen wird.

Fernando Alonso war wieder einmal stärker als Lance Stroll, während bei Cadillac auch das übliche Bild mit Sergio Perez vor Valtteri Bottas galt. Die Rolle des dritten Verlierers nahm diesmal nicht Williams ein, die sich in letzter Minute knapp über den Strich retten konnten, sondern Haas, die beide Autos verloren.

An der Spitze holte sich Ferrari gleich doppelt die Bestzeit: Lewis Hamilton war in 1:29.273 der Schnellste, gefolgt von seinem Teamkollegen Charles Leclerc, dem eine Zehntel fehlte. Dahinter überraschte Isack Hadjar mit Rang drei für Red Bull.

Ausgeschieden: 17. Oliver Bearman (Haas), 18. Esteban Ocon (Haas), 19. Sergio Perez (Cadillac), 20. Valtteri Bottas (Cadillac), 21. Fernando Alonso (Aston Martin) und 22. Lance Stroll (Aston Martin).

Was passierte in SQ2?

Williams erwischte es dafür in SQ2, wo Carlos Sainz und Alexander Albon die letzten beiden Plätze belegten. Ebenfalls nicht weiter ging es für Nico Hülkenberg, der sich Audi-Teamkollege Gabriel Bortoleto geschlagen geben musste. Auch Alpine konnte seine Form der Saisonfrühphase nicht konservieren und blieb hängen, sodass in SQ3 die gleichen zehn Fahrer wie in Österreich waren.

Glück hatte derweil Lando Norris, der als Zehnter mit weniger als einer Zehntelsekunde Vorsprung noch durchrutschte. Die Bestzeit ging erneut an Hamilton in 1:28.747 Minuten, der ebenfalls eine Zehntel Bonus auf Antonelli hatte. Dritter wurde Leclerc.

Ausgeschieden: 11. Pierre Gasly (Alpine), 12. Gabriel Bortoleto (Audi), 13. Nico Hülkenberg (Audi), 14. Franco Colapinto (Alpine), 15. Carlos Sainz (Williams) und 16. Alexander Albon (Williams).

So geht es weiter beim Grand Prix von Großbritannien 2026

Der Formel-1-Samstag (4. Juli) in Silverstone beginnt um 13:00 Uhr mit dem Sprintrennen. Um 17 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 22 Uhr im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation und zum Sprint.

Am Sonntag (5. Juli) ist der Rennstart in Spielberg für 16 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und Kevin Hermann ihre Grand-Prix-Analyse auf YouTube. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach einer Woche Pause steht mit Belgien und Ungarn der letzte Doubleheader vor der Sommerpause an. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)