Sprint-Quali-Überlegungen Baku: Verstappen findet es weiterhin Mist

"Ich bin kein Fan davon", wettert Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gegen die Idee, vor dem Sprintrennen in Baku ein zusätzliches Qualifying durchzuführen. In welchem Format die Idee umgesetzt werden könnte, steht noch in den Sternen, am liebsten würde der Niederländer auf das gesamte Sprintrennen verzichten. Der Red-Bull-Pilot warnte davor, zu viel an der DNS der Königsklasse zu verändern.

"Wir machen das alles und die Wochenenden werden immer intensiver, obwohl wir schon so viele Rennen fahren", sagt er. "Das ist für mich nicht der richtige Weg. Sie wollen mehr Spektakel und das an jedem Tag, aber ich würde das Rennwochenende auf Samstag und Sonntag verkürzen und so mehr Würze in die Tage bringen", so der Gegenvorschlag des zweimaligen Weltmeisters.

Der 25-Jährige hält Formel-1-Saisons mit 24 bis 25 Rennen ohnehin schon für zu aufgebläht und warnt davor, noch mehr Gimmicks in ein Rennwochenende zu packen. "Im Sprintrennen geht es nur ums Überleben, das ist kein Rennsport", stellt der Niederländer klar. "Wenn du ein schnelles Auto hast, gibt es keinen Grund, im Sprint etwas zu riskieren. Da bringe ich das Auto lieber heil an die Box, damit ich am Sonntag angreifen kann."

Die Formel der Königsklasse beschreibt Verstappen wie folgt: "Am Samstag geht es darum, im Qualifying das Maximum herauszuholen, um dann einen großartigen Sonntag mit einem langen Rennen zu haben. Das ist die DNS des Sports und ich sehe keinen Grund, warum wir das ändern sollten. Ich denke, wir werden großartige Action erleben."

Statt am Format zu drehen, würde der Red-Bull-Pilot an anderer Stelle ansetzen, um das Produkt Formel 1 zu verbessern. Obwohl er in einem dominanten Auto sitzt, wünscht er sich eine höhere Leistungsdichte im Feld, um für mehr Action zu sorgen. "Wir brauchen mehr Teams, die um den Sieg kämpfen können", meint der Weltmeister. "Wenn es sechs Teams gäbe, die um den Sieg kämpfen, wäre das völlig verrückt. Dann brauchen wir auch keine Änderungen."

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hingegen stimmt Verstappen zu. Ich glaube nicht, dass wir ständig etwas ändern müssen", sagt der Brite. Deshalb habe er sich auch noch nicht mit möglichen Änderungen beschäftigt. Im Vergleich zu Verstappen sieht der Mercedes-Pilot die Sprintrennen allerdings teilweise positiv, da sie einem Wochenende mehr Wert verleihen würden. Wie sein Teamkollege ist Hamilton offen für Veränderungen, wenn sie die Fans mehr einbeziehen und die Inklusion in der Königsklasse verbessern.

