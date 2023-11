Sprint-Shootout: Lando Norris holt Pole nach Alonso-Ocon-Crash

Lando Norris hat das Sprint-Shootout in Brasilien gewonnen und sich damit die Poleposition für den F1-Sprint beim Grand Prix von Sao Paulo gesichert. Der McLaren-Pilot kam in SQ3 auf eine Bestzeit von 1:10.622 Minuten und verwies damit das Red-Bull-Duo Max Verstappen (+0,061) und Sergio Perez (+0,134) auf die Plätze.

Die Szene des Shootouts war aber ein Crash zwischen Fernando Alonso (Aston Martin) und Esteban Ocon (Alpine) in SQ1, als die beiden ausgangs Senna-S kollidierten. Ocon schied als 16. in SQ1 aus, Alonso (15.) konnte wegen der Unfallschäden nicht mehr an SQ2 teilnehmen. Die FIA-Rennkommissare haben inzwischen eine Untersuchung der Kollision eingeleitet.

Norris hatte schon am Freitag erklärt, dass sein McLaren schnell genug für Pole gewesen wäre. Sein erster Sektor war in der entscheidenden Runde noch um eine Zehntelsekunde langsamer als der von Verstappen. Trotzdem reichte es am Ende für den ersten Platz, "obwohl das eine der schlechtesten Runden war, die ich gefahren bin", wie Norris selbstkritisch analysiert.

George Russell wurde Vierter, vor Lewis Hamilton (beide Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari) und Oscar Piastri (McLaren).

Gab's in SQ2 irgendwelche Überraschungen?

Alonso war nach seinem Crash mit Ocon in SQ1 schon draußen und die Zeit war eigentlich abgelaufen, doch Mercedes lag immer noch auf den Positionen 13 und 14. Doch im allerletzten Versuch schoben sich Hamilton und Russell auf P6 und P8 nach vorn und schafften den Einzug ins Top-10-Finale.

Damit rutschten die beiden Haas-Fahrer in letzter Minute aus den Top 10: Kevin Magnussen wurde Elfter, 0,506 Sekunden hinter der Bestzeit von Norris und 0,025 Sekunden vor Nico Hülkenberg (12.). Daneben schieden auch Pierre Gasly (Alpine) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo) aus.

Die Zeitabstände waren auf der kurzen Strecke im Autodromo Jose Carlos Pace einmal mehr denkbar eng. Zwischen Tsunoda auf Platz 10 und Bottas auf Platz 14 lagen am Ende von SQ2 gerade mal 0,196 Sekunden.

Wie kam es zum vorzeitigen Abbruch von SQ1?

33 Sekunden vor Ende der geplanten Zeit war SQ1 durch. Ocon stand ausgangs Senna-S mit einem zerschmetterten Heck neben der Strecke, und Alonso schleppte sich mit Reifenschaden links vorne an die Box zurück. Am Boxenfunk hörte man Ocon fluchen: "Verdammter Idiot, Fernando!" Rote Flaggen wurden geschwenkt.

Was war passiert? Ocon hatte gerade eine schnelle Runde begonnen, als er ins Senna-S einlenkte. Alonso wurde über den heranbrausenden Alpine gewarnt und fuhr im Senna-S nach rechts, um Platz zu machen. Ocon aber kam ins Schleudern - und rutschte in den Aston Martin. Was Alonso dabei falsch gemacht haben soll, das weiß wohl nur Ocon selbst.

Sky-Experte Martin Brundle analysiert: "Vielleicht hat Ocon das Gefühl, dass ihm Alonso noch mehr Platz lassen hätte sollen. Aber es besteht kein Zweifel dran: Der Ursprung der Situation war, dass er die Kontrolle über sein Auto verloren hat."

Das sieht Alpine-Teamchef Bruno Famin naturgemäß ganz anders. Er sagt im Interview mit ServusTV: "Fernando lenkt in Estebans Linie rein. Esteban konnte nichts machen. Aber warten wir ab, was die Kommissare sagen." Die kündigten eine Untersuchung des Zwischenfalls nach Ende des Qualifyings an.

Ocon schied als 16. aus dem Sprint-Shootout aus, 0,030 Sekunden hinter Tsunoda. Mit dem Franzosen erwischte es auch Lance Stroll von Aston Martin ("Auto war in Ordnung, aber ich hatte Verkehr von Kurve 7 bis Ende der Runde"), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) und die beiden Williams-Fahrer Alexander Albon ("Hätte es auch ohne rote Flagge nicht in SQ2 geschafft") und Logan Sargeant ("Magnussen ist in letzter Sekunde aus dem Weg gegangen und hat meinen Mittelsektor ruiniert").

Alonso hatte trotz des Crashs, bei dem auch sein Auto stark beschädigt wurde, den elften Platz belegt. Das Qualifying musste ganze 29 Minuten lang unterbrochen bleiben, um die Leitplanken an der Unfallstelle zu reparieren. Eigentlich die Chance für Aston Martin, das lädierte Alonso-Auto flott zu kriegen. Doch letztendlich reichte die Zeit für die Mechaniker nicht aus und Alonso musste das Qualifying nach SQ1 beenden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.