Sprint Silverstone: Antonelli verwehrt Heimfans die Hamilton-Party

Kimi Antonelli (Mercedes) versaut den Fans in Silverstone die Party und verwehrt Lewis Hamilton den Sieg beim Formel-1-Sprintrennen in Großbritannien (hier live im Ticker verfolgen). Der WM-Spitzenreiter setzte sich nach 17 Runden gegen den Ferrari-Piloten durch und baut damit seine WM-Führung weiter aus.

Dritter wurde mit Lando Norris (McLaren) ein weiterer Brite, der vor allem von einem starken Start profitierte. George Russell (Mercedes) musste sich mit Rang vier begnügen, vor Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren). Der letzte Punkt für Rang acht ging an Liam Lawson (Racing Bulls), der sich hart gegen Isack Hadjar (Red Bull) durchsetzen konnte.

Für Nico Hülkenberg gab es im Sprint nichts zu holen: Der Audi-Pilot wurde direkt vor Teamkollege Gabriel Bortoleto 13. und geriet noch ins Visier der Kommissare, weil er sich neben der Strecke einen Vorteil verschafft haben soll.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Wie lief der Start?

Lewis Hamilton konnte seine Führung behalten, musste Antonelli aber vor Kurve 1 etwas blockieren, um einen Angriff zu verhindern. Dahinter preschte vor allem McLaren nach vorne und fand sich plötzlich auf den Positionen drei und vier wieder. Norris überholte Antonelli sogar vor der Copse und war zunächst Zweiter, doch vor Stowe konnte der Italiener kontern.

Piastri musste kurz darauf allerdings Federn lassen und erst Russell und dann Verstappen passieren lassen. Immer wieder gab es Positionsverschiebungen aufgrund eines unterschiedlichen Energiemanagements. Nico Hülkenberg verlor eine Position und war nach dem Start nur noch 14.

Am Ende des Feldes gab es eine Kollision zwischen Sergio Perez (Cadillac) und Fernando Alonso (Aston Martin) in Kurve 3. Perez musste daraufhin die Box ansteuern und erhielt auch noch eine Zehn-Sekunden-Strafe für den Vorfall.

Wie lief der Kampf um den Sieg?

Nachdem sich das Feld nach dem Start sortiert hatte, fuhren Hamilton und Antonelli dem Feld an der Spitze weg. Nach drei Runden hatten beide bereits fünf Sekunden Vorsprung auf Norris und den Rest des Feldes, sodass sich im Grunde ein Zweikampf um den Sieg entwickelte.

In Runde acht folgte der Führungswechsel, nachdem Hamilton zuvor einige Angriffe abwehren konnte. Doch auf der Hangar-Straight hatte der Engländer keine Chance mehr, sich zu wehren, sodass Antonelli einfach locker vorbeifahren konnte und letzten Endes seine Führung auch ins Ziel tragen konnte.

So geht es weiter beim Grand Prix von Großbritannien 2026

Um 17 Uhr folgt das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 22 Uhr im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation und zum Sprint.

Am Sonntag (5. Juli) ist der Rennstart in Spielberg für 16 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und Kevin Hermann ihre Grand-Prix-Analyse auf YouTube. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach einer Woche Pause steht mit Belgien und Ungarn der letzte Doubleheader vor der Sommerpause an. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.