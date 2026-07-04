Sprint Silverstone: "Jojo-Racing" ist zurück und spaltet die Formel 1

Das Sprintrennen zum Großen Preis von Großbritannien 2026 hat genau die Diskussion ausgelöst, vor der viele Fahrer im Vorfeld gewarnt hatten. Durch das neue Energie-Management der Formel-1-Antriebe entwickelten sich auf den langen Geraden in Silverstone zahlreiche Überholmanöver, die oft schon wenige Kurven später wieder gekontert wurden. Das sogenannte "Jojo-Racing" ist zurück - und sorgt im Fahrerlager für sehr unterschiedliche Meinungen.

Während einige Fahrer die wechselnden Leistungsphasen als störend empfinden, loben andere genau den zusätzlichen taktischen Faktor. Denn anders als zu Saisonbeginn nutzten die Teams ihre elektrische Energie im Sprint auf völlig unterschiedliche Weise, wodurch die direkten Duelle deutlich unberechenbarer wurden.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen wollte sich nach dem Rennen allerdings nicht mehr auf die Diskussion einlassen. Auf die Frage nach den vielen Positionswechseln antwortet der Weltmeister zunächst nüchtern: "So ist das auf dieser Strecke. Du kannst auf einer Geraden überholen und wirst auf der nächsten wieder überholt."

Als anschließend das unterschiedliche Batterie-Management angesprochen wurde, blockt Verstappen endgültig ab. "Ich habe für mich entschieden, dazu nichts mehr zu sagen."

Wolff und Brown feiern den neuen Schachkampf

Deutlich positiver bewerten dagegen zwei prominente Teamverantwortliche das Geschehen auf der Strecke. Für McLaren-CEO Zak Brown bringt das unterschiedliche Energie-Management genau den zusätzlichen strategischen Aspekt, den sich die Formel 1 erhofft hatte.

"Es war spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Energie eingesetzt wurde", sagt Brown. "Jeder versucht herauszufinden, was die anderen machen." Dadurch entstehe ein regelrechter Schachkampf. "Es ist ein Spiel darum, wo du die Energie einsetzt, wie du sie einsetzt und was die Konkurrenz macht. Ich glaube, das sorgt für ziemlich spannendes Racing."

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff kann der Entwicklung viel Positives abgewinnen. Gerade Sprint-Rennen hätten in den vergangenen Jahren häufig für wenig Begeisterung gesorgt. "Ich finde es wirklich gut", sagt der Österreicher. "Normalerweise waren Sprintrennen zuletzt nicht besonders spannend."

Das habe sich in Silverstone geändert. "Jetzt sitzt du wirklich auf der Stuhlkante, weil du nie genau weißt: Schlägt der andere jetzt mit seiner Energie zurück oder nicht? Selbst wir tappen manchmal im Dunkeln. Das macht Spaß anzuschauen."

Fahrer sehen Licht und Schatten

Im Cockpit fällt das Urteil deutlich gemischter aus. Oscar Piastri bezeichnet die erste Runde sogar als kritisch. "Die erste Runde war mit der Energienutzung einfach chaotisch", so der Australier. "An manchen Stellen war das ehrlich gesagt ziemlich gefährlich. Aber so ist es nun einmal."

Charles Leclerc beobachtet vor allem, dass sich das Bild im Vergleich zu den bisherigen Saisonrennen komplett verändert habe. "Seit Beginn des Jahres haben sich eigentlich alle Teams auf eine ähnliche Strategie bei der Energienutzung eingependelt", erklärt der Ferrari-Pilot.

In Silverstone sei das jedoch völlig anders gewesen. "Heute hat plötzlich jeder etwas komplett anderes gemacht. Dadurch waren die Zweikämpfe schwer zu lesen und zu verstehen, weil man teilweise regelrecht eingekesselt wurde."

Auch Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli bestätigt, dass die unterschiedlichen Strategien den Rennverlauf stark beeinflussten. "Es hängt sehr davon ab, wo die Teams ihre Energie einsetzen", sagt der Italiener.

"Hamilton hinter mir hat seine Energie eher im Hochgeschwindigkeitsbereich genutzt, während ich sie früher in der Runde eingesetzt habe." Gerade dadurch hätten sich aber neue Möglichkeiten ergeben. "Das schafft Chancen für Überholmanöver."

Hamilton: Besser als befürchtet - aber noch nicht ideal

Lewis Hamilton gehörte vor dem Wochenende zu den Fahrern, die den neuen Energieverlauf besonders kritisch gesehen hatten. Nach dem Sprint fällt sein Urteil jedoch etwas versöhnlicher aus. "Es war nicht so schlimm wie erwartet", so der Ferrari-Pilot.

Viele Fahrer hätten im Simulator deutlich schlechtere Eindrücke gesammelt. "Uns wurde gesagt, wie schlecht sich die Energienutzung anfühlen würde." Ganz zufrieden ist Hamilton dennoch nicht. "Der Motor fällt immer noch spürbar ab. Das ist nicht ideal."

Besonders in den schnellen Passagen von Silverstone werde das deutlich. "Durch Copse sowie Maggotts und Becketts stirbt der Motor im siebten Gang praktisch ab. Man kommt gar nicht erst in den achten Gang. Auf der Geraden zieht das Auto zunächst gut und hört dann plötzlich auf zu beschleunigen."

Aus seiner Sicht widerspricht das dem Grundgedanken des Motorsports. "Eigentlich möchte man doch, dass der Motor einfach weiterzieht. So sollte Racing meiner Meinung nach sein."

Norris überrascht: "Besser als erwartet"

McLaren-Pilot Lando Norris schließt sich Hamilton grundsätzlich an, zieht aber ein insgesamt positiveres Fazit. "Lewis hat es wahrscheinlich freundlicher formuliert, als ich es getan hätte", scherzt der Brite. Auch er habe im Simulator mit deutlich größeren Problemen gerechnet. "Dort spürt man eher die negativen Seiten als das eigentliche Fahrgefühl."

Auf der echten Strecke habe sich Silverstone trotz der veränderten Energieverteilung weiterhin anspruchsvoll angefühlt. "Mit Wind und allem sind Maggotts und Becketts immer noch eine echte Herausforderung. Es ist nicht so, dass dort plötzlich alles einfach geworden ist."

Sein Fazit fällt deshalb überraschend positiv aus. "Es war definitiv besser, als ich erwartet hatte. Und das ist eine gute Nachricht."