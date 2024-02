"Verrückte Tage voller Emotionen": Lewis Hamilton über seinen Wechsel zu Ferrari

Zwei Tage nach der offiziellen Bestätigung des sensationellen Wechsels von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari, hat sich der siebenmalige Formel-1-Weltmeister erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Beitrag auf der Plattform Instagram blickt Hamilton auf einige "verrückte Tage voller Emotionen" zurück und erklärt, dass es für ihn an der Zeit sei, 2025 ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.

Mit der Möglichkeit, in Ferrari-Rot zu fahren, gehe für ihn ein weiterer Kindheitstraum in Erfüllung, so Hamilton. Der Wechsel von Mercedes zu Ferrari erinnert Hamilton an seinen ersten Teamwechsel vor zehn Jahren, als er nach der Saison 2012 von McLaren zu den Silberpfeilen wechselte.

Auch damals hätten viele seine Entscheidung nicht verstanden. Doch damals wie heute hat Hamilton das Gefühl, den richtigen Schritt gemacht zu haben. Auch wenn es wieder ein Sprung ins Ungewisse sei.

Hamilton bedankt sich in dem Beitrag auch ausführlich bei Mercedes. Namentlich bei Motorsportchef Toto Wolff und beim verstorbenen Niki Lauda, "der mir eine große Stütze war und den ich jeden Tag vermisse."

Schließlich verspricht Hamilton, seine letzte Saison mit Mercedes in der Formel 1 "motivierter denn je anzugehen", um das gemeinsame Kapitel nach elf Jahren auf einem Höhepunkt zu beenden."

Hamiltons Beitrag im Wortlaut:

"Es waren ein paar verrückte Tage voller Emotionen. Aber wie Sie alle wissen, ist es für mich nach elf unglaublichen Jahren im Mercedes-AMG F1 Team an der Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und 2025 zur Scuderia Ferrari zu wechseln.

Nachdem ich mit Mercedes Dinge erreicht habe, von denen ich als Kind nur träumen konnte, fühle ich mich unglaublich glücklich, dass ich nun die Chance habe. Ferrari-Rot zu fahren.

Mercedes ist seit meinem 13. Lebensjahr ein großer Teil meines Lebens, deshalb war diese Entscheidung die schwerste, die ich je treffen musste. Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben, und ich bin sehr dankbar für die harte Arbeit und das Engagement aller, mit denen ich über die Jahre zusammengearbeitet habe, und natürlich für Toto, für seine Freundschaft, seine Führung und sein Engagement.

Gemeinsam haben wir Titel gewonnen, Rekorde gebrochen und sind zur erfolgreichsten Fahrer-Team-Partnerschaft in der Geschichte der Formel 1 geworden. Und natürlich darf ich Niki nicht vergessen, der mir eine große Stütze war und den ich jeden Tag vermisse.

Ich muss auch dem gesamten Vorstand von Mercedes-Benz und allen im Unternehmen in Deutschland und auf der ganzen Welt ganz herzlich dafür danken, dass sie mich in diesen 26 Jahren unterstützt haben.

Aber es ist an der Zeit, sich zu verändern und eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, einen Sprung ins Ungewisse zu wagen, als ich 2013 zu Mercedes kam. Ich weiß, dass das damals nicht jeder verstanden hat, aber es war der richtige Schritt und dieses Gefühl habe ich auch jetzt wieder. Ich bin gespannt, was ich in diese neue Herausforderung einbringen kann und was wir gemeinsam erreichen können.

Aber im Moment denke ich nicht an 2025, mein Fokus liegt auf der kommenden Saison und darauf, wieder mit Mercedes auf die Strecke zu gehen. Ich bin motivierter denn je, fitter und fokussierter denn je und will Mercedes helfen, wieder zu gewinnen. Ich bin zu 100 Prozent bei der Sache und entschlossen, meine Partnerschaft mit dem Team mit einem Erfolg zu beenden.

Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ihr alle habt mir geholfen, meine Träume zu verwirklichen, und ich hoffe, dass ich euch weiterhin stolz machen kann. Wie immer sende ich euch meine Liebe und positive Energie."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.