Spätes Geständnis: Lewis Hamilton räumt Wirbelverletzung ein!

Bei der offiziellen Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Österreich gesteht Lewis Hamilton erstmals, dass er sich letztes Jahr in Spanien eine schwere Wirbelverletzung zugezogen hat. Vor seinem Sieg beim Grand Prix von Barcelona-Katalonien hatte der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten diese Verletzung nie öffentlich thematisiert.

"Ich habe letztes Jahr bei Testfahrten die Mauer ziemlich hart erwischt", so der siebenmalige Weltmeister am Donnerstag. "Dabei wurde eine meiner Bandscheiben im Nacken herausgeschlagen, das ging dann direkt auf den Nerv. Ich konnte für rund neun Wochen so gut wie nichts machen."

Des Weiteren erklärt Hamilton: "Ich war täglich beim Chiropraktiker, konnte nicht mehr richtig schlafen. Ich habe Schmerzmittel genommen, ich musste mir Spritzen geben lassen, ich habe alles versucht, um das zu lösen. Damit habe ich gelebt, und das ist in dieser Position wirklich nicht leicht."

Hamilton antwortet hier auf eine Nachfrage in der Pressekonferenz zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg für Ferrari. Nach dem Erfolg für die Scuderia aus Maranello erwähnte der 41-Jährige beiläufig, dass er sich bei Testfahrten im Frühjahr 2025 verletzt hatte. Details zu dieser Situation gab der Ferrari-Pilot in Barcelona aber noch nicht preis.

Die darauffolgende Saison verlief für das ehemalige Aushängeschild von Mercedes alles andere als erfolgreich. Bis auf einen Sieg beim Sprintrennen in Shanghai konnte der siebenmalige Champion kaum Glanzpunkte setzen.

In der Saison 2026 hingegen stehen bereits mehrere Podestplätze und der zweite Platz in der WM-Wertung zu Buche. Dementsprechend wird inzwischen sogar darüber diskutiert, ob Hamilton mit Antonelli und Russell um den Titel kämpfen könnte. Durch den Erfolg in Barcelona ist der Ferrari-Pilot der siebtälteste Rennsieger in der WM-Geschichte.